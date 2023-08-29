«МЮ» согласовал условия контракта с Кукурельей. За аренду защитника «Челси» заплатят 2 или 7 млн фунтов, по разным данным

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Марк Кукурелья деньги Фабрицио Романо Футбол

«Челси» может отдать Марка Кукурелью в аренду «Манчестер Юнайтед».

Известно, что «МЮ» сделал предложение лондонцам по защитнику, но данные по сумме расходятся.

Журналист Низаар Кинселла пишет, что «МЮ» предложил 2 млн фунтов за аренду. По данным журналиста Лори Уитуэлла, «Челси» хотел бы получить 7 млн фунтов за арендованного футболиста.

При этом, как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, условия личного контракта Кукурелья и «Манчестер Юнайтед» согласовали.

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15 комментариев

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Ashan Sorokin
МЮ» предложил 2 млн фунтов за аренду. А Боули предложил 7 млн Юнайтед
+9
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Streetbor
даже не знаю кто большие чудаки, МЮ который хочет это в аренду или Челси отваливший вагон денег Брайтону))
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geoo9
вот бы купили, Он лучший игрок брайтона прошлого сезона, но в Челси проявился его главный недостаток - очень медленная скорость для флангового дефа.
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Arima Baki
линия защиты Кукуреля, Мага. это то что мы обязаны увидеть
+1
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Dm Kznts
за 3-4 договорятся
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Yaki
Скажите а он точно лучше Далота?
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Юлия Закаблукова
Вот бы выкупили миллионов за 50, хоть денег бы отбили
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Любезный Коссутий
МЮ заплатит 2, Боели заплатит 7. ок.
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jane gunn
Ответ geoo9
вот бы купили, Он лучший игрок брайтона прошлого сезона, но в Челси проявился его главный недостаток - очень медленная скорость для флангового дефа.
он не то чтобы медленный, просто часто теряет позицию и не успевает вернуться, отсюда его вечные привозы
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Dm Kznts
Ответ CoTTo
в Маню за 50 его не меньше Челси должен продать))
помечтай, котто
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CoTTo
Ответ Dm Kznts
помечтай, котто
увидишь)))
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