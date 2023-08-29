«МЮ» согласовал условия контракта с Кукурельей. За аренду защитника «Челси» заплатят 2 или 7 млн фунтов, по разным данным
«Челси» может отдать Марка Кукурелью в аренду «Манчестер Юнайтед».
Известно, что «МЮ» сделал предложение лондонцам по защитнику, но данные по сумме расходятся.
Журналист Низаар Кинселла пишет, что «МЮ» предложил 2 млн фунтов за аренду. По данным журналиста Лори Уитуэлла, «Челси» хотел бы получить 7 млн фунтов за арендованного футболиста.
При этом, как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, условия личного контракта Кукурелья и «Манчестер Юнайтед» согласовали.
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