Азаром интересовались несколько клубов АПЛ. Трансферу мешают опасения по поводу физической формы экс-игрока «Реала»
Клубы АПЛ опасаются подписывать Эдена Азара, несмотря на интерес.
По информации Daily Mail, несколько клубов АПЛ рассматривали возможность подписания Азара. Однако физическая форма бельгийца вызывает опасения, что мешает осуществлению трансфера.
После ухода из «Реала» в июне Азар находится в статусе свободного агента. Ранее сообщалось, что 32-летний вингер думает о завершении карьеры.
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