Азаром интересовались несколько клубов АПЛ. Трансферу мешают опасения по поводу физической формы экс-игрока «Реала»

Клубы АПЛ опасаются подписывать Эдена Азара, несмотря на интерес.

По информации Daily Mail, несколько клубов рассматривали возможность подписания . Однако физическая форма бельгийца вызывает опасения, что мешает осуществлению трансфера.

После ухода из « » в июне Азар находится в статусе свободного агента. Ранее сообщалось, что 32-летний вингер думает о завершении карьеры.

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