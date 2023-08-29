Азаром интересовались несколько клубов АПЛ. Трансферу мешают опасения по поводу физической формы экс-игрока «Реала»

Теги премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Эден Азар Здоровье Футбол

Клубы АПЛ опасаются подписывать Эдена Азара, несмотря на интерес.

По информации Daily Mail, несколько клубов АПЛ рассматривали возможность подписания Азара. Однако физическая форма бельгийца вызывает опасения, что мешает осуществлению трансфера.

После ухода из «Реала» в июне Азар находится в статусе свободного агента. Ранее сообщалось, что 32-летний вингер думает о завершении карьеры.

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8 комментариев

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SaH4r.
самый провальный трансфер в истории футбола
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Blaumerc
Азаром интересовались даже наши команды из ТМ. всё было согласовано, до тех пор пока Азар не узнал что у нас нет Макдоналдса.
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werowolf-gears
Лутон и Шеффилд?
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Джорджио Че
Непонятно о чем он думает.ТО закрывается, мог попробовать себя в Италии или вернутбся в Лилль, например, ну либо ни крайний случай в МЛМ дорога открыта.
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Dexter Morgan
Я уже и забыл, что Азар существует.
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Mr@k
Торганом?
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2nq7wq95fh
Ответ Джорджио Че
Непонятно о чем он думает.ТО закрывается, мог попробовать себя в Италии или вернутбся в Лилль, например, ну либо ни крайний случай в МЛМ дорога открыта.
Вроде как Лилль отказались, где то читал
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hhghhwcvbg
Ответ Blaumerc
Азаром интересовались даже наши команды из ТМ. всё было согласовано, до тех пор пока Азар не узнал что у нас нет Макдоналдса.
Не приеду и точка!
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