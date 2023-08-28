Азара хотели предложить «Марселю», «Лиллю» и «Ницце» – он отказался. Эден думает о завершении карьеры, но окружение его отговаривает (Foot Mercato)

Эден Азар думает о завершении карьеры.

По информации Foot Mercato, с агентом 32-летнего полузащитника в течение лета связывались различные посредники, готовые предложить услуги футболиста французским клубам, в том числе «Ницце», «Марселю», «Лиллю», однако получить согласие на ведение переговоров им не удалось.

Утверждается, что бельгиец по-прежнему размышляет насчет завершения карьеры, но близкие к нему люди пытаются его переубедить.

Несколько дней назад один из представителей Азара общался с турецким топ-клубом, название которого не уточняется.

находится в статусе свободного агента после ухода из «Реала». С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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