Азара хотели предложить «Марселю», «Лиллю» и «Ницце» – он отказался. Эден думает о завершении карьеры, но окружение его отговаривает (Foot Mercato)
Эден Азар думает о завершении карьеры.
По информации Foot Mercato, с агентом 32-летнего полузащитника в течение лета связывались различные посредники, готовые предложить услуги футболиста французским клубам, в том числе «Ницце», «Марселю», «Лиллю», однако получить согласие на ведение переговоров им не удалось.
Утверждается, что бельгиец по-прежнему размышляет насчет завершения карьеры, но близкие к нему люди пытаются его переубедить.
Несколько дней назад один из представителей Азара общался с турецким топ-клубом, название которого не уточняется.
Азар находится в статусе свободного агента после ухода из «Реала». С его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Окружение: А кто счета будет оплачивать? Бегом работать!
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Зиеш полностью бесполезен и по этому ни один клуб АПЛ или нормального чемпионата его к себе не позвал, хотя Челси его отдавал бесплатно.
В этом случае и любовь к футболу вернётся, и желание играть.