Азара хотели предложить «Марселю», «Лиллю» и «Ницце» – он отказался. Эден думает о завершении карьеры, но окружение его отговаривает (Foot Mercato)

Теги Лилль Марсель Ницца лига 1 Франция высшая лига Турция возможные трансферы Эден Азар агенты Футбол

Эден Азар думает о завершении карьеры.

По информации Foot Mercato, с агентом 32-летнего полузащитника в течение лета связывались различные посредники, готовые предложить услуги футболиста французским клубам, в том числе «Ницце», «Марселю», «Лиллю», однако получить согласие на ведение переговоров им не удалось.

Утверждается, что бельгиец по-прежнему размышляет насчет завершения карьеры, но близкие к нему люди пытаются его переубедить.

Несколько дней назад один из представителей Азара общался с турецким топ-клубом, название которого не уточняется.

Азар находится в статусе свободного агента после ухода из «Реала». С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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28 комментариев

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hhghhwcvbg
Отстаньте вы от человека,ему давно уже не интересно))
+28
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Evgen_Hazard
Ответ hhghhwcvbg
Отстаньте вы от человека,ему давно уже не интересно))
Просто такой ценный актив — подоить парня ещё несколько лет. А тут ишь чего, заканчивать решил
+24
0
+24
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lemming
окружение хочет продолжать банкет.
+19
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+18
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Артур Артур
А оно ему нужно? Он столько заработал адским трудом, все знают как тяжело дались ему последние 3 года.
+3
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Тухель
Если Турция, то Галатасарай, там сейчас собирают сборище сбитых летчиков с гигантской личкой.
+6
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Budabuda
легенда Реала)
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Мохнатый55
Азар: Я устал, хочу лежать на печи и есть бургеры.
Окружение: А кто счета будет оплачивать? Бегом работать!
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avcgloronalduMU
Ланс - спонсор Макдональдс
форма в стиле компании
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igorkuz45
Он карьеру завершил, когда из Челси ушел.
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Тухель
Ответ зак
сбитые лётчики? это Зиеш, Икарди и другие, всем бы таких лётчиков..
А Зиеш типа крут? За 3 сезона в АПЛ у него 6 голов и 9 голевых. По 2 гола и 3 голевых в среднем за сезон. Прям топ фланговый нап. А ну он ЛЧ выиграл, только в ЛЧ он был так же бесполезен 2 гола за весь турнир, притом один из них сраному Краснодару, которого Челси вынес 4-0. А у него же был ЧМ 2022, где он отдал 1 голевую и забил 1 гол, но это опять же было в группе, а весь плей офф, он был полностью бесполезен.
Зиеш полностью бесполезен и по этому ни один клуб АПЛ или нормального чемпионата его к себе не позвал, хотя Челси его отдавал бесплатно.
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Andrew Chepaylo
Ответ hhghhwcvbg
Отстаньте вы от человека,ему давно уже не интересно))
Окружение кушать хочет
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зак
Ответ Тухель
Если Турция, то Галатасарай, там сейчас собирают сборище сбитых летчиков с гигантской личкой.
сбитые лётчики? это Зиеш, Икарди и другие, всем бы таких лётчиков..
+4
-3
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Sinister Kid
Ответ Локоть Артеста
Пропишите ему пункт в контракте "бесплатные походы в Бургер Кинг и Макдак", без раздумий согласится.
Уже пожизненный абонемент)
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NNNeuf
Ответ Budabuda
легенда Реала)
Скорее легенда Лилля .
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Тухель
Ответ Илнур Кара
но как часть команды в Марокко смотрелся великолепно и вёл игру своей сборной
Ой херня. Никакую игру он не вел. Марокко играло за счет обороны. За 5 матчей, до того как не стали вылетать с травмами основные ЦЗ Марокко пропустило всего 1 гол. Вот это охренительно. Испания, Португалия весь матч около штрафной Марокко провели, но итог 0 голов. В Марокко были лидеры и этих лидеров зовут Ромен Саисс и Яссин Буну, но никаким местом не Зиеш. На вратаре и обороне держалась вся игра африканской сборной. Ну еще Амрабат, Хакими и Мазрауи выделялись.
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Илнур Кара
Ответ Тухель
А Зиеш типа крут? За 3 сезона в АПЛ у него 6 голов и 9 голевых. По 2 гола и 3 голевых в среднем за сезон. Прям топ фланговый нап. А ну он ЛЧ выиграл, только в ЛЧ он был так же бесполезен 2 гола за весь турнир, притом один из них сраному Краснодару, которого Челси вынес 4-0. А у него же был ЧМ 2022, где он отдал 1 голевую и забил 1 гол, но это опять же было в группе, а весь плей офф, он был полностью бесполезен. Зиеш полностью бесполезен и по этому ни один клуб АПЛ или нормального чемпионата его к себе не позвал, хотя Челси его отдавал бесплатно.
но как часть команды в Марокко смотрелся великолепно и вёл игру своей сборной
+2
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SaH4r.
Ответ CoTTo
в Зенит походу хочет!
да, сейчас ищет в Питере нормальные бургерные
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Ya Tolik
Думаю, ему нужен клуб, где он снова почувствует себя главной звездой, где все будут играть на него и за него.
В этом случае и любовь к футболу вернётся, и желание играть.
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Okaka
да, разные ситуации в футболе происходят
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Локоть Артеста
Пропишите ему пункт в контракте "бесплатные походы в Бургер Кинг и Макдак", без раздумий согласится.
+1
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rigobersong
Легенда реала:)
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as009595@icloud.com
В СА ему надо)
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