Конате о том, что в «Ахмате» у всех «большие яйца»: «Ахмат» – сила! Если ты не мужик, не сможешь играть в футбол»
Мохамед Конате назвал футбол мужским видом спорта.
– У кого самые «большие яйца» из футболистов, с которыми ты играл?
– Футбол – мужской вид спорта. Если ты не мужик, то не сможешь играть – всегда борьба. Думаю, это относится ко всем футболистам.
– В «Ахмате» у всех «большие яйца»?
– Конечно. «Ахмат» – сила! – сказал форвард «Ахмата».
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