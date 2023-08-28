Конате о том, что в «Ахмате» у всех «большие яйца»: «Ахмат» – сила! Если ты не мужик, не сможешь играть в футбол»

Мохамед Конате назвал футбол мужским видом спорта.

– У кого самые «большие яйца» из футболистов, с которыми ты играл?

– Футбол – мужской вид спорта. Если ты не мужик, то не сможешь играть – всегда борьба. Думаю, это относится ко всем футболистам.

– В «Ахмате» у всех «большие яйца»?

– Конечно. «Ахмат» – сила! – сказал форвард « ».

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