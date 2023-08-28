Конате о том, что в «Ахмате» у всех «большие яйца»: «Ахмат» – сила! Если ты не мужик, не сможешь играть в футбол»

Теги премьер-лига Россия Ахмат Мохамед Конате Футбол

Мохамед Конате назвал футбол мужским видом спорта.

– У кого самые «большие яйца» из футболистов, с которыми ты играл?

– Футбол – мужской вид спорта. Если ты не мужик, то не сможешь играть – всегда борьба. Думаю, это относится ко всем футболистам.

– В «Ахмате» у всех «большие яйца»?

– Конечно. «Ахмат» – сила! – сказал форвард «Ахмата».

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9 комментариев

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Demyan Grachev
просто извинюсь....
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Злобный Конь
Большие - это значит обвисшие?
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Михаил Опякин
Хорошо хоть без конкретных размеров
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Рус Киссенжер
может неправильно перевели,что только мужики?
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9черное
Золотой калаш за счет бюджета этому патриоту!
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dafaka13
Валерий Климов вошёл в чат
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Demyan Grachev
Ответ Ебздрогыч
Все знают, что самые большие яйца у Валеры Климова
рад за вас с ним...
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dafaka13
Ответ dafaka13
Валерий Климов вошёл в чат
Умный алгоритм спортса предложил проверить не нарушает ли этот комментарий правила... Штош, вероятно искусственный интеллект научился в ассоциации
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