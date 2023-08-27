«Он черный чеченец». Агент Конате Селюк сообщил, что форвард «Ахмата» получил паспорт РФ

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате стал гражданином РФ.

– Ты говорил, что планируешь получить паспорт. Как идет процесс?

– У меня он уже есть. Я получил российский паспорт, – сообщил уроженец Буркина-Фасо.

, агент Конате, объяснил, почему его клиент получил российский паспорт.

«У Конате есть российский паспорт. Безусловно, есть и паспорт своей страны. Он, в отличие от многих футболистов, которые получали паспорта, единственный, кто должен был.

У него жена русская, дочка русская. Он живет в Москве, купил здесь квартиру, в России играет больше пяти лет. Говорит свободно на русском. У него есть все компоненты, чтобы получить российский паспорт. Он получил его из-за семьи, которую он нашел, благодаря тому, что играет в России. Он черный чеченец.

Мне не нравится, когда получают паспорта ради выгод. Конате, в отличие от разных бразильцев, получил, потому что так положено по закону. Было бы смешно, если бы он к русской жене каждый раз просил визу», – заявил Селюк «Спорт-Экспрессу».

непрерывно выступает в России с лета 2019 года, когда он стал игроком «Тамбова». Кроме того, он играл за «Урал» в 2016-м.

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