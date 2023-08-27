«Он черный чеченец». Агент Конате Селюк сообщил, что форвард «Ахмата» получил паспорт РФ

Теги премьер-лига Россия Ахмат Дмитрий Селюк агенты натурализация Мохамед Конате Футбол

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате стал гражданином РФ.

– Ты говорил, что планируешь получить паспорт. Как идет процесс?

– У меня он уже есть. Я получил российский паспорт, – сообщил уроженец Буркина-Фасо.

Дмитрий Селюк, агент Конате, объяснил, почему его клиент получил российский паспорт.

«У Конате есть российский паспорт. Безусловно, есть и паспорт своей страны. Он, в отличие от многих футболистов, которые получали паспорта, единственный, кто должен был.

У него жена русская, дочка русская. Он живет в Москве, купил здесь квартиру, в России играет больше пяти лет. Говорит свободно на русском. У него есть все компоненты, чтобы получить российский паспорт. Он получил его из-за семьи, которую он нашел, благодаря тому, что играет в России. Он черный чеченец.

Мне не нравится, когда получают паспорта ради выгод. Конате, в отличие от разных бразильцев, получил, потому что так положено по закону. Было бы смешно, если бы он к русской жене каждый раз просил визу», – заявил Селюк «Спорт-Экспрессу».

Конате непрерывно выступает в России с лета 2019 года, когда он стал игроком «Тамбова». Кроме того, он играл за «Урал» в 2016-м.

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24 комментария

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Olga.t
Он не может быть чеченцем, поскольку чеченец это национальность. Получил российский паспорт - стал россиянином по гражданству.
Кстати, на воинский учёт встал? Депутаты Госдумы требуют это от получивших гражданство РФ.
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Say Hello to the Robots
Ответ Гамарджоба Генацвале
Ну по имени точно чеченец.
Тогда надо чуть изменить, скажем, на Магомед Конатаев. Вообще за своего сойдёт.
+9
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Гамарджоба Генацвале
Ну по имени точно чеченец.
+5
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vzhik \0
А они разве какие-то другие бывают?
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Даже в обычном интервью на пару предложений Селюк не удержался и ввернул дичь
+4
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encaro_one
Ответ V_J_I_K
У Селюка какая-то своя математика)) Как он больше 5ти лет насчитал))
с 01 июля 2019 г. = 4 года
с 31 авг. 2016 г. по 01 янв. 2017 г. еще полгода.

4,5 лет, но так как женат на россиянке , упрощенный режим получения гражданства, вроде за 3 года.
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roni11
Живёт в Москве?) А играет в Грозном?. Реально чеченец)
+3
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V_J_I_K
У Селюка какая-то своя математика)) Как он больше 5ти лет насчитал))
+2
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Budabuda
комбо
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Ryan T.
А они бывают другие? )
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20 лет в офсайде
Double trouble
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Алик 67
Ответ Кирилл.С-Пб
ЧЁ(рный)чеЧЕНЕЦ 🤣🤣🤣🤦
Это расизм 😂😂😂
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Михаил Опякин
Селюк чёрно-белый
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encaro_one
Ответ Tigranodovar
нужно непрерывно жить. Меня больше удивило, что он живет в Москве играя за Терек.
Непрерывно три года после брака. А так непрерывность формальность если не слетает со статуса резидента при этом, до 6 месяцев можно вне России находиться.
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Tigranodovar
Ответ encaro_one
с 01 июля 2019 г. = 4 года с 31 авг. 2016 г. по 01 янв. 2017 г. еще полгода. 4,5 лет, но так как женат на россиянке , упрощенный режим получения гражданства, вроде за 3 года.
нужно непрерывно жить. Меня больше удивило, что он живет в Москве играя за Терек.
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日本人
Его звать Алан
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Бедякович
Все чеченцы - "черные", но не каждый черный - чеченец.
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Александр Чижов
Пополнение на батальон Ахмат на Сво надо доказать любовь к родине.
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пири
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Roman Araslanov
Когда Селюк уже врачам покажется?
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Антон Фалафель
Скоро много таких чёрных россиян пойдёт.
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Кирилл.С-Пб
ЧЁ(рный)чеЧЕНЕЦ 🤣🤣🤣🤦
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