Гаврилов о состоянии здоровья: «Мне еще трудно разговаривать, правая рука не работает»

Теги Спартак премьер-лига Россия Юрий Гаврилов Спорт-Экспресс Здоровье Футбол

Юрий Гаврилов рассказал о самочувствии после перенесенного инсульта.

«Я занимаюсь сейчас. Лечусь потихоньку. Не знаю, когда смогу полностью восстановиться. У всех по-разному происходит этот процесс.

Мне еще трудно разговаривать, и правая рука не работает», — сказал 70-летний экс-игрок «Спартака».

Гаврилов был госпитализирован 30 мая после инсульта, 7 июня он успешно перенес операцию на сонной артерии.

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8 комментариев

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Johnie
Здоровья дедушке
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Красная стрела
Здоровья выдающемуся футболисту!
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Владимир Молявин
Здоровья, Вам!!! Поправляйтесь!!!
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Mohnatiy
Здоровья!
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Здоровья!
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Олег Сагайдачный
Юрий. Футбол любимого клуба не смотри. Береги здоровье. Лучше на рыбалку.
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бывалый 54
Юра,крепче дух!
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coldwar
Здоровья, Юрий Васильевич!
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