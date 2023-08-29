Гаврилов о состоянии здоровья: «Мне еще трудно разговаривать, правая рука не работает»

Юрий Гаврилов рассказал о самочувствии после перенесенного инсульта.

«Я занимаюсь сейчас. Лечусь потихоньку. Не знаю, когда смогу полностью восстановиться. У всех по-разному происходит этот процесс.

Мне еще трудно разговаривать, и правая рука не работает», — сказал 70-летний экс-игрок « ».

был госпитализирован 30 мая после инсульта, 7 июня он успешно перенес операцию на сонной артерии.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку