Экс-хавбек «Спартака» и «Динамо» Гаврилов прооперирован после подозрения на инсульт. Его выпишут через несколько дней

Теги Спартак премьер-лига Россия Динамо Москва Юрий Гаврилов ТАСС Здоровье Футбол

Юрий Гаврилов успешно перенес операцию на сонной артерии после подозрения на инсульт.

Ранее сообщалось, что бывший игрок «Спартака» и «Динамо» попал в реанимацию с подозрением на инсульт. Позже глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что угрозы здоровью Гаврилова нет.

В среду, 7 июня, Гаврилову провели операцию на сонной артерии.

«Операция Юрия Васильевича закончена. Все прошло успешно. Пока в реанимации, в пятницу должен быть в палате.

Пять-десять дней – и будет выписан», – сказал сын Юрия Гаврилова Василий.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

4 комментария

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Victor Efremoff
Здоровья!
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alexsem69
Здоровья!!!
Скорейшего выздоровления!
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Uriah Heep
Поправляйтесь, Юрий Васильевич!
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Mixos Demid
Здоровья!
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