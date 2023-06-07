Экс-хавбек «Спартака» и «Динамо» Гаврилов прооперирован после подозрения на инсульт. Его выпишут через несколько дней
Юрий Гаврилов успешно перенес операцию на сонной артерии после подозрения на инсульт.
Ранее сообщалось, что бывший игрок «Спартака» и «Динамо» попал в реанимацию с подозрением на инсульт. Позже глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что угрозы здоровью Гаврилова нет.
В среду, 7 июня, Гаврилову провели операцию на сонной артерии.
«Операция Юрия Васильевича закончена. Все прошло успешно. Пока в реанимации, в пятницу должен быть в палате.
Пять-десять дней – и будет выписан», – сказал сын Юрия Гаврилова Василий.
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