Гендиректор «Динамо» о селекции: «Трансферы еще будут, думаю, но ключевые задачи мы решили»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Луис Чавес Хорхе Карраскаль Павел Пивоваров Футбол

Гендиректор «Динамо» высказался о селекции клуба в летнее трансферное окно.

— Можно ли сказать, что вы решили приобрести Карраскаля после ухода Захаряна в «Сосьедад»?

— В какой-то степени уход Захаряна сильно поменял ситуацию в составе. Но переговоры по Хорхе мы начали до ухода Арсена. Хорошо, что нам удалось быстро закрыть сделку с ЦСКА.

— Трансфер Чавеса был уникальным. В чем заключалась главная сложность?

— Не буду сильно углубляться в детали. Проблема трансфера Чавеса заключалась в том, что он не был между клубами. Чавесу пришлось выкупать свой контракт. Игроку нужно было многое сделать. Мы благодарны ему и его агентам за проделанную работу. Пусть он теперь приносит пользу команде на поле.

— Трансферная кампания «Динамо» закончилась?

— Думаю, у «Динамо» еще будут трансферы, но ключевые задачи мы решили. Далее все будет связано с тем, будут ли уходить игроки, – сказал Павел Пивоваров.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
PrinceYoYo
Вряд ли будут трансферы. Учитывая то, каким трудом они нам даются. Но вратарь уже в основу на долгие годы необходим.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Матвей Суицидин
думаю, Личка захочет Веру забрать еще из Оренбурга
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Карпухин
Ответ PrinceYoYo
Вряд ли будут трансферы. Учитывая то, каким трудом они нам даются. Но вратарь уже в основу на долгие годы необходим.
Да ,согласен.С вратарями проблема.В этом направлении надо работать,а пока старичку Шунину научиться выбивать мяч со своей вратарской площади своему игроку,как это удаётся Акинфееву
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Machine Head
Ответ PrinceYoYo
Вряд ли будут трансферы. Учитывая то, каким трудом они нам даются. Но вратарь уже в основу на долгие годы необходим.
Уже взяли вратаря сборной Беларуси . Зимой придет в клуб . 19 лет парню-топ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий