Гендиректор «Динамо» о селекции: «Трансферы еще будут, думаю, но ключевые задачи мы решили»
Гендиректор «Динамо» высказался о селекции клуба в летнее трансферное окно.
— Можно ли сказать, что вы решили приобрести Карраскаля после ухода Захаряна в «Сосьедад»?
— В какой-то степени уход Захаряна сильно поменял ситуацию в составе. Но переговоры по Хорхе мы начали до ухода Арсена. Хорошо, что нам удалось быстро закрыть сделку с ЦСКА.
— Трансфер Чавеса был уникальным. В чем заключалась главная сложность?
— Не буду сильно углубляться в детали. Проблема трансфера Чавеса заключалась в том, что он не был между клубами. Чавесу пришлось выкупать свой контракт. Игроку нужно было многое сделать. Мы благодарны ему и его агентам за проделанную работу. Пусть он теперь приносит пользу команде на поле.
— Трансферная кампания «Динамо» закончилась?
— Думаю, у «Динамо» еще будут трансферы, но ключевые задачи мы решили. Далее все будет связано с тем, будут ли уходить игроки, – сказал Павел Пивоваров.
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