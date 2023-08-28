«Милан» за Калулу потребует у «Баварии» не менее 30 млн евро. Пиоли не хочет отпускать защитника

Теги Бавария Милан Стефано Пиоли бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Пьер Калулу деньги Футбол

«Милан» не исключает продажи Пьера Калулу «Баварии».

Как передает Calciomercato, мюнхенцы уже связались с агентством, представляющим интересы защитника, но не с руководством «россонери».

Итальянский клуб хочет получить за француза не менее 30 млн евро. При этом главный тренер «Милана» Стефано Пиоли не хотел бы отпускать Калулу.

В прошлом сезоне игрок провел 34 матча в Серии А и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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48 комментариев

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Slavanya
Ответ ya_za_ac_milan
Ага)) Томори стоил примерно 30, Бремер чуть больше но тоже около 30, Схюрса могут за 30-35 млн отдать. Дадут 30 млн надо упаковывать с бантиком и отправлять. Благодаря алгоритмам манибола и чутью Монкады- мы четверых таких Калулу привезём с Латинской Америки или Франции. За двадцатку Пулишича урвали или к примеру Тиджани Реиндерса. Это очень большие деньги за такого игрока.
А алгоритмы манибола способны привезти 4-х нападающих за 30?
Желательно до 33 лет
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ya_za_ac_milan
Ответ Slavanya
Калулу и близко 30-и не стоит, намного больше
Ага)) Томори стоил примерно 30, Бремер чуть больше но тоже около 30, Схюрса могут за 30-35 млн отдать. Дадут 30 млн надо упаковывать с бантиком и отправлять. Благодаря алгоритмам манибола и чутью Монкады- мы четверых таких Калулу привезём с Латинской Америки или Франции. За двадцатку Пулишича урвали или к примеру Тиджани Реиндерса. Это очень большие деньги за такого игрока.
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petrvolgograd
напоминает переход Маркиньоса из Ромы в ПСЖ..
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Slavanya
Калулу и близко 30-и не стоит, намного больше
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Diavolo nero e rosso
Ответ ya_za_ac_milan
Ага)) Томори стоил примерно 30, Бремер чуть больше но тоже около 30, Схюрса могут за 30-35 млн отдать. Дадут 30 млн надо упаковывать с бантиком и отправлять. Благодаря алгоритмам манибола и чутью Монкады- мы четверых таких Калулу привезём с Латинской Америки или Франции. За двадцатку Пулишича урвали или к примеру Тиджани Реиндерса. Это очень большие деньги за такого игрока.
Родной, а ты хочешь скудетто в этом сезоне? Раньше Интера 2ю звезду на эмблему нашить??? Продать можно, но играть кто будет? 3 турнира, помнишь??? Или у Калабрии 4 сердца и он из стали сделан?
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Vlados 86
Ответ ya_za_ac_milan
Если Интер купит Схюрса то получит лучшего защитника в серии А и продаст потом ещё его лямов за 100. Очень крутой игрок. Я молюсь, чтобы он Милан перешёл, он блеснёт в этом сезоне и фиг потом кто его купит в серии А.
На него 30 млн отложили в случае срыва по Павару. Не знаю, что там Тухель хочет, я думал в Интере бардак с трансферами, но глядя на то, как Бавария работает - в Интере ещё не всё так плохо.
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Vlados 86
Ответ Bayern Munich Mia San Mia
В принтере деньги на Павара собрали ?
В принтере не знаю. А в Интере уже готовят деньги на Схюрса из Торино и рассматривают Скальвини как вариант Б на зиму/следующее лето. Может к тому времени Бавария наконец найдёт замену Павару.
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TSMIG
Ответ ya_za_ac_milan
Тео бы и за 100 млн не продал. Вообще надо на него капитанскую повязку надеть. Что толку от капитана Калабрии. Самый слабый игрок основного состава.
Слушай, я еще понимаю когда ты по ФМ селекцию строишь, предлагаешь кучу ноунеймов которые в ФМ имеют топовый или около топовый потенциал, но менять капитана из-за того что тебе лично не нравится Калабрия, который на голову выше Тео в оборонительных действиях, это же полный бред. Дай тебе волю, ты бы наверное и у Амброзини в свое время капитанскую повязку отобрал бы.
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Slavanya
Ответ ya_za_ac_milan
Манибол сильная вещь. Особенно в связке с гением Монкады. Мы потратили 114 млн на входные трансферы. Но по ощущения усилились на все 300 млн. Реиндерс не играет на 20 млн, менее сильных игроков по 100 млн берут в Англии. Пулишич тоже играет не хуже Леао- а ведь Леао стоит космических денег. Можно сколько угодно глумиться на счёт манибола- но будь уверен Милан себя ещё покажет- соберёт команду максимум за 200 млн полностью укомплектованную и будет выносить клубы Миллиардники коих уже штук 5.
Я ничего не имею против манибола, меня скорее смущает то, что ты так легко к нему (маниболу) обращаешься, даже не представляя какой это тяжелый труд, и да, именно потому что в Англии игроков, как ты говоришь, менее сильных покупали за 100, Калулу стоит больше 30-и
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Diavolo nero e rosso
Ответ ya_za_ac_milan
Флоренци живой ведь. Пусть отрабатывает свой жирный контракт. При живом Флоренци- Калулу лишь третий выбор на позицию правого защитника.
и старее лет на 10, и ЦЗ, если что не сыграет. Я бы не отдал. Он нам самим пригодится очень. Не просто же его Пиоли отпускать не хочет. Состав нужен, состав. Одними деньгами не решить всех проблем и задач. А я очень хочу скудетто и 1/4 ЛЧ как минимум🙂
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Snup4ic
Я слышал, Тухель уже заказал Калулу баварские шорты в горошек. Так что сделка состоится
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Vlados 86
Павар всё лето хочет уйти, а замену ему начали искать за 3 дня до конца ТО. Кто в Баварии трансферами занимается теперь - Март Поом?
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TSMIG
Ответ Bayern Munich Mia San Mia
30 млн евро за игрока, который в стартовый состав не проходит?
Ну так он достаточно молод еще, с хорошим потенциалом, универсал, может сыграть на любой позиции в защите, так что 30 миллионов это еще дешево.
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ya_za_ac_milan
Ответ marvelous
ya_za_ac_milan 16 июня, 15:49 Если за хорошие деньги продадут- то почему бы и нет. Да это ключевой игрок Милана, но Милан за 60-70 млн может 2-3 отличных игрока достать.
Вырвано из контекста. На тот момент Милану нужны были деньги. Одного из лидеров точно надо было продавать. Тонали купили позже. Всё зависит от ситуации. Я за клуб, а не за игроков. На тот момент продажа Тео была хорошим выходом из ситуации.
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Mumina
от атакующего баласта нужно избавлятся,которые теперь с приходом новых игроков будут сидет в запасе.
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ya_za_ac_milan
Ответ Tima 3D
А кто такой Калулу?
Лавочник Лиона, которого Мальдини по совету Монкада за полляма купил. Запомнился тем, что в чемпионский сезон для Милана хорошо отыграл примерно 5-6 игр. Потом пришёл более талантливый и умный игрок Тшау- Калулу присел. Это в целом неплохой игрок, физические данные на уровне, но по мозгам не тянет, теряет позицию, его часто обманывают игроки атаки соперников. Ну Неста с него точно не вырастет. Нынешний уровень Милана однозначно не тянет. Но в баварке может зайти, для чемпа и кубков, давить местных клубов клопов.
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marvelous
Ответ ya_za_ac_milan
После продажи Тонали а это было примерно 5-10 июля- я не писал о продаже Тео. Я думал Меньяна ещё могут продать или Леао.
Ну как это не писал, писал просто ценник выше стал.
22 июня, 18:41
«Ньюкасл» и «Милан» согласовали трансфер Тонали. Сделка – на завершающей стадии

ya_za_ac_milan
23 июня, 12:38

Если заплатят 100 млн евро за Тео, то почему бы не продать его. У Милана просто гигантский трансферный бюджет выйдет- можно будет весь состав обновить и усилить.
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ya_za_ac_milan
Ответ marvelous
Ты и после того как стало известно о продаже Тонали, "продавал" Тео, всё зависит скорее от настроения )
После продажи Тонали а это было примерно 5-10 июля- я не писал о продаже Тео. Я думал Меньяна ещё могут продать или Леао.
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ya_za_ac_milan
Ответ TSMIG
Слушай, я еще понимаю когда ты по ФМ селекцию строишь, предлагаешь кучу ноунеймов которые в ФМ имеют топовый или около топовый потенциал, но менять капитана из-за того что тебе лично не нравится Калабрия, который на голову выше Тео в оборонительных действиях, это же полный бред. Дай тебе волю, ты бы наверное и у Амброзини в свое время капитанскую повязку отобрал бы.
Милан перерос уровень Калабрии. Калабрия очень неплох, но вангую его заменят. Интерес к Синго не зря прогоняли. Сейчас быть просто хорошим защитником уже мало. Надо уметь и обороняться и атаковать.
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marvelous
Ответ ya_za_ac_milan
Вырвано из контекста. На тот момент Милану нужны были деньги. Одного из лидеров точно надо было продавать. Тонали купили позже. Всё зависит от ситуации. Я за клуб, а не за игроков. На тот момент продажа Тео была хорошим выходом из ситуации.
Ты и после того как стало известно о продаже Тонали, "продавал" Тео, всё зависит скорее от настроения )
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ya_za_ac_milan
Ответ Mykytka
Хах, ну мечта это хорошо) Когда-то я про Бремера так мечтал, но справились без)
Бремер Милану не очень подходит. Не имеет хорошего паса и техники. А Милан пасами между защитниками и вратарём выходит из под прессинга. Пиолибол пошел бы под откос.
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Любезный Коссутий
Ответ Bayern Munich Mia San Mia
30 млн евро за игрока, который в стартовый состав не проходит?
у вас данные разнятся, с оратором сверху. в прошлом сезоне он практически постоянно играл
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ya_za_ac_milan
Ответ Mykytka
А где вообще написано, что Милан Схюрсом интересуется? Читал про другие клубы.
Да нигде. Это моя мечта. Но с Торино у нас хорошие связи. Быстро договоримся.
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marvelous
Ответ ya_za_ac_milan
Тео бы и за 100 млн не продал. Вообще надо на него капитанскую повязку надеть. Что толку от капитана Калабрии. Самый слабый игрок основного состава.
ya_za_ac_milan
16 июня, 15:49

Если за хорошие деньги продадут- то почему бы и нет. Да это ключевой игрок Милана, но Милан за 60-70 млн может 2-3 отличных игрока достать.
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Vlados 86
Ответ ya_za_ac_milan
Если Интер купит Схюрса то получит лучшего защитника в серии А и продаст потом ещё его лямов за 100. Очень крутой игрок. Я молюсь, чтобы он Милан перешёл, он блеснёт в этом сезоне и фиг потом кто его купит в серии А.
Этого Схюрса Леау позавчера так отвозил, что я чёт засомневался в его крутости)
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