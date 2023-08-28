«Милан» за Калулу потребует у «Баварии» не менее 30 млн евро. Пиоли не хочет отпускать защитника

«Милан» не исключает продажи Пьера Калулу «Баварии».

Как передает Calciomercato, мюнхенцы уже связались с агентством, представляющим интересы защитника, но не с руководством «россонери».

Итальянский клуб хочет получить за француза не менее 30 млн евро. При этом главный тренер « » не хотел бы отпускать .

В прошлом сезоне игрок провел 34 матча в Серии А и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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