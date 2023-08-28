«Милан» за Калулу потребует у «Баварии» не менее 30 млн евро. Пиоли не хочет отпускать защитника
«Милан» не исключает продажи Пьера Калулу «Баварии».
Как передает Calciomercato, мюнхенцы уже связались с агентством, представляющим интересы защитника, но не с руководством «россонери».
Итальянский клуб хочет получить за француза не менее 30 млн евро. При этом главный тренер «Милана» Стефано Пиоли не хотел бы отпускать Калулу.
В прошлом сезоне игрок провел 34 матча в Серии А и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Если заплатят 100 млн евро за Тео, то почему бы не продать его. У Милана просто гигантский трансферный бюджет выйдет- можно будет весь состав обновить и усилить.
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Если за хорошие деньги продадут- то почему бы и нет. Да это ключевой игрок Милана, но Милан за 60-70 млн может 2-3 отличных игрока достать.