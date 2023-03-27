Калулу пропустит игру «Милана» с «Наполи» в Серии А и может не сыграть в ЛЧ 12 апреля. Защитник получил травму ноги в сборной

Теги Милан сборная Франции U-21 серия А Италия Лига чемпионов УЕФА травмы Наполи Пьер Калулу Здоровье Футбол

Защитник «Милана» Пьер Калулу получил травму в молодежной сборной Франции.

Как передает MilanNews.it, у футболиста возникли проблемы с правой икроножной мышцей, он досрочно вернулся в Италию.

22-летний игрок пропустит матч с «Наполи» в Серии А 2 апреля, но также находится под вопросом и его выход против неаполитанцев в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов (12 апреля).

В следующий раз состояние Калулу оценят через неделю.

Пьер – единственный футболист «Милана», сыгравший во всех 37 матчах сезона. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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7 комментариев

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Милан 777
Хорошо что хоть Калабрия и Флоренци восстановились после крестов и смогут сыграть ...
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Милан 777
Большая потеря, ключевой защитник, опять против Хвичи будут Калабрия с Кьером играть ...
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Марина Быстрова
Во Франции,походу, коновалы хлеще,чем в Милан Лаб. После игр сборной половина состава вылетает.
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Футбол_это_жизнь
Решающая часть сезона впереди, а игры сборных уже подкосили столько игроков!
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Игорь Новиков
Потеря. Как там Кьер сыграет... тревожно.
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Миша 51
Без него будет ещё сложнее...
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eskerro
Вот это потеря всех потерь!(((
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