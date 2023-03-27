Калулу пропустит игру «Милана» с «Наполи» в Серии А и может не сыграть в ЛЧ 12 апреля. Защитник получил травму ноги в сборной
Защитник «Милана» Пьер Калулу получил травму в молодежной сборной Франции.
Как передает MilanNews.it, у футболиста возникли проблемы с правой икроножной мышцей, он досрочно вернулся в Италию.
22-летний игрок пропустит матч с «Наполи» в Серии А 2 апреля, но также находится под вопросом и его выход против неаполитанцев в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов (12 апреля).
В следующий раз состояние Калулу оценят через неделю.
Пьер – единственный футболист «Милана», сыгравший во всех 37 матчах сезона. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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