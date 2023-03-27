Калулу пропустит игру «Милана» с «Наполи» в Серии А и может не сыграть в ЛЧ 12 апреля. Защитник получил травму ноги в сборной

Защитник «Милана» получил травму в молодежной сборной Франции.

Как передает MilanNews.it, у футболиста возникли проблемы с правой икроножной мышцей, он досрочно вернулся в Италию.

22-летний игрок пропустит матч с « » в Серии А 2 апреля, но также находится под вопросом и его выход против неаполитанцев в первом четвертьфинальном матче чемпионов (12 апреля).

В следующий раз состояние Калулу оценят через неделю.

Пьер – единственный футболист « », сыгравший во всех 37 матчах сезона. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.