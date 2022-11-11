Пьер Калулу: «Милан» должен cделать все, чтобы выиграть Лигу чемпионов»

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Защитник «Милана» Пьер Калулу рассказал о желании выиграть Лигу чемпионов.

– Чего бы вы хотели достичь к концу вашего нового контракта [рассчитанного до 2027 года]?

– Прежде всего мы хотим выиграть матч в субботу. А если заглядывать дальше, то всегда хочется побеждать. Это кажется банальным, но как только ты познаешь вкус победы, тебе хочется выиграть снова.

Мы должны сделать все, чтобы добиться таких целей, как победа в Лиге чемпионов, например, – сказал Калулу.

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