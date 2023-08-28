Бальде заболел и не тренируется со «Спартаком». Последний матч Кейта был в июле

У Кейта Бальде возникли проблемы со здоровьем.

Как передает « », форвард заболел и не тренируется с командой в последние дни.

В последний раз уроженец Испании выходил на поле 31 июля. В этом сезоне на его счету 2 матча в Мир , в прошлом – 12.

Подробно со статистикой 28-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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