Бальде заболел и не тренируется со «Спартаком». Последний матч Кейта был в июле

Теги Спартак премьер-лига Россия травмы Кейта Бальде Спорт-Экспресс Здоровье Футбол

У Кейта Бальде возникли проблемы со здоровьем.

Как передает «Спорт-Экспресс», форвард заболел и не тренируется с командой в последние дни.

В последний раз уроженец Испании выходил на поле 31 июля. В этом сезоне на его счету 2 матча в Мир РПЛ, в прошлом – 12.

Подробно со статистикой 28-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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18 комментариев

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DVS1
Что то в последнее время очень много "болезней" стало. Сначала с Селиховым непонятки были, потом с Максименко, теперь вот Бальде. По Пруцеву ничего не ясно, не удивлюсь, если тоже "болеет". Шамар еще.
Совсем сор из избы конечно выносить не стоит, но могли бы и пояснить хоть немного. И если это рыжий истерит, и убирает неугодных, то нужно убирать рыжего
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Олег Комисаров
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удивительно, что игрок с определёнными скиллами совсем не играет, неужели настолько плох?
Лентяй просто) если в 28 лет попал в чемпионат России, по молодости были данные, но не смог их реализовать, выше головы уже не прыгнет, надо искать молодых, которые хотят себя проявить
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удивительно, что игрок с определёнными скиллами совсем не играет, неужели настолько плох?
+4
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Артур Межаков
Там многие заболели....
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Ответ DVS1
Что то в последнее время очень много "болезней" стало. Сначала с Селиховым непонятки были, потом с Максименко, теперь вот Бальде. По Пруцеву ничего не ясно, не удивлюсь, если тоже "болеет". Шамар еще. Совсем сор из избы конечно выносить не стоит, но могли бы и пояснить хоть немного. И если это рыжий истерит, и убирает неугодных, то нужно убирать рыжего
Селихов весной провалился и вполне логично уступил место на старте сезона + травма...Пруцев в принципе изначально игрок ротации, по Бальде у меня нет понимания почему совсем не играет, хотя выходя на поле показывает достаточно добротный футбол...
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Данко Лазович
Лучше заболеть, чем идти тренироваться под руководством неопытного тренера?)
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Eugene88
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согласен, вопросов по составу каждый раз масса, но тут скорее тренер пытается всем дать практику, поддерживая игровой тонус, но ротация всегда приводит к проблемам, что мы увидели на фоне более-менее равных соперников, против Динамо и Краснодара будет очень интересно в первую очередь состав, жду возвращения Хлусевича на бровку...
Так не было бы вопросов, если была ротация. Но почему чернова зачехлил вообще? Почему пруцеву не дает играть? Почему бальде не получал шанса? Каждый не слабее тех, кто уже получал шансы и обделался
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Leon Betov
Комментарий удален пользователем
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Игорь Заварзин
Играл... Но не угадал ни одной буквы.
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Константин Шаповалов
Пятка?
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Игорь Пичугин
После первых трёх туров звёздную болезнь подцепил, чемпионом себя почувствовал.
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Честный контроль
Вся команда ПАО Лукойл заболела "корью"!
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Александр Зубков
Ответ Leon Betov
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Балду погонять.
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Ответ Spartakus1984
Он ментально сдулся уже давно. Уже не выйдет на уровень когда феерил в Лацио.
очевидно, если бы он мог играть на уровне лидеров Серии А, то там бы и остался, но мне не понятно насколько нужно просесть, чтобы вообще не выходить при текущем наборе исполнителей...
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Eugene88
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удивительно, что игрок с определёнными скиллами совсем не играет, неужели настолько плох?
Ты все еще думаешь, что состав у нас определяют скилы? Поэтому лучшему защитнику прошлого сезона вообще не дают играть? Поэтому играет умяров, а литва и пруцев сидят? Поэтому играет вообще в клубе мелешин?
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Ответ Eugene88
Так не было бы вопросов, если была ротация. Но почему чернова зачехлил вообще? Почему пруцеву не дает играть? Почему бальде не получал шанса? Каждый не слабее тех, кто уже получал шансы и обделался
повторю, скорее всего попытка дать практику всем, не удивлюсь выходу в кубке всех кто просидел последние туры...
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