Бальде заболел и не тренируется со «Спартаком». Последний матч Кейта был в июле
У Кейта Бальде возникли проблемы со здоровьем.
Как передает «Спорт-Экспресс», форвард заболел и не тренируется с командой в последние дни.
В последний раз уроженец Испании выходил на поле 31 июля. В этом сезоне на его счету 2 матча в Мир РПЛ, в прошлом – 12.
Подробно со статистикой 28-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
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Совсем сор из избы конечно выносить не стоит, но могли бы и пояснить хоть немного. И если это рыжий истерит, и убирает неугодных, то нужно убирать рыжего