Агент Бальде: «Кейта недоволен игровым временем в «Спартаке». Но он принимает решения тренера»
Кейта Бальде недоволен количеством игрового времени в «Спартаке».
Об этом сообщил агент форварда Федерико Пасторелло.
«Конечно, Кейта недоволен ситуацией с игровым временем в команде. Но он профессионал, поэтому принимает решение главного тренера», – сказал Пасторелло.
Бальде не попал в заявку «Спартака» на матч с «Зенитом» (1:3) в 5-м туре Мир РПЛ. До этого Бальде провел на скамейке запасных три матча подряд, не выходя на поле.
Подробную статистику 28-летнего нападающего можно посмотреть здесь.
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А вообще, у обоих какие-никакие данные есть