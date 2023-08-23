Агент Бальде: «Кейта недоволен игровым временем в «Спартаке». Но он принимает решения тренера»

Теги Спартак премьер-лига Россия Федерико Пасторелло Кейта Бальде агенты Спорт-Экспресс Футбол

Кейта Бальде недоволен количеством игрового времени в «Спартаке».

Об этом сообщил агент форварда Федерико Пасторелло.

«Конечно, Кейта недоволен ситуацией с игровым временем в команде. Но он профессионал, поэтому принимает решение главного тренера», – сказал Пасторелло.

Бальде не попал в заявку «Спартака» на матч с «Зенитом» (1:3) в 5-м туре Мир РПЛ. До этого Бальде провел на скамейке запасных три матча подряд, не выходя на поле.

Подробную статистику 28-летнего нападающего можно посмотреть здесь.

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12 комментариев

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Evgeny Valyaev
Ответ СерьгаЛуисаАдриано
Как играет Соболь в последнее время Кейта можно было точно дасть шанс, после 70 минуты Саша встает, его замена просится.
Как играет Соболь? Нормально он играет. Борьбу ведет, в защите на стандартах отрабатывает, верх выигрывает, по воротам бьет, пасует. У него в 4 матчах РПЛ 4 очка по система гол+пас. Но весь матч сложно при таком объеме, почему бы не выпускать Бальде или Николсона - не очень понятно.
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Типичный Работяга
Следующая станция Турецкая
+5
-2
+3
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pav11k
Видимо, второй Шамар
А вообще, у обоих какие-никакие данные есть
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Зелёный гопник
Ответ Evgeny Valyaev
Что Николосн, что Бальде, когда выходят на поле, приносят пользу. Странно, что их так морозят на скамейке запасных. У них есть класс. Они умеют забивать.
Николсон очень полезен с точки зрения ударника 😅 двоечка залетает на ура !
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Ельдар Таймов
как игрок замены вполне неплох,но видимо тут причина не игровая
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John W Creasy
Вообще вместо Бальде и Шамара стоило бы поискать хорошего нападающего уровня Кордобы из Краснодара (его никто не продаст). Потому, как эти двое с футболом завязали. Хотя кто будет вместо Соболева играть - вот вопрос
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Сергей Ошлапов
Николсона и Бальде надо выпускать, ребята стараются.
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