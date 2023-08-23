Агент Бальде: «Кейта недоволен игровым временем в «Спартаке». Но он принимает решения тренера»

Кейта Бальде недоволен количеством игрового времени в «Спартаке».

Об этом сообщил агент форварда .

«Конечно, недоволен ситуацией с игровым временем в команде. Но он профессионал, поэтому принимает решение главного тренера», – сказал Пасторелло.

Бальде не попал в заявку « » на матч с «Зенитом» (1:3) в 5-м туре Мир . До этого Бальде провел на скамейке запасных три матча подряд, не выходя на поле.

Подробную статистику 28-летнего нападающего можно посмотреть здесь.

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