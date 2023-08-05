Агент Бальде: «Кейта счастлив в «Спартаке». Этот сезон он проведет лучше, чем предыдущий»
Агент Бальде Кейта заявил, что его клиент счастлив в «Спартаке».
«Кейта очень счастлив в «Спартаке». Думаю, этот сезон он проведет лучше, чем предыдущий», – сказал Федерико Пасторелло.
28-летний сенегалец выступает за «Спартак» с августа 2022 года. В этом сезоне он провел 3 матча, не отличившись результативными действиями.
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