Агент Бальде: «Кейта счастлив в «Спартаке». Этот сезон он проведет лучше, чем предыдущий»

Агент Бальде Кейта заявил, что его клиент счастлив в «Спартаке».

« очень счастлив в « ». Думаю, этот сезон он проведет лучше, чем предыдущий», – сказал .

28-летний сенегалец выступает за «Спартак» с августа 2022 года. В этом сезоне он провел 3 матча, не отличившись результативными действиями.

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