Глебов о матче России и Катара: «Сыграть бы хоть с кем-то. Может, никто не соглашается, а они согласились»
Данил Глебов высказался о предстоящем матче сборных России и Катара.
Товарищеская игра в Дохе запланирована на 12 сентября.
«Некоторые эксперты говорят: «Зачем нам играть с худшей командой чемпионата мира?». Надо еще попасть в сборную.
Что касается Катара, то, может быть, никто не соглашается, а они согласились. Сыграть бы хоть с кем-то», – сказал капитан «Ростова».
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