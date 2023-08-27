Глебов о матче России и Катара: «Сыграть бы хоть с кем-то. Может, никто не соглашается, а они согласились»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Катара по футболу товарищеские матчи (сборные) Данил Глебов Спорт-Экспресс Футбол

Данил Глебов высказался о предстоящем матче сборных России и Катара.

Товарищеская игра в Дохе запланирована на 12 сентября. 

«Некоторые эксперты говорят: «Зачем нам играть с худшей командой чемпионата мира?». Надо еще попасть в сборную.

Что касается Катара, то, может быть, никто не соглашается, а они согласились. Сыграть бы хоть с кем-то», – сказал капитан «Ростова». 

Головин, Алексей Миранчук, Пиняев, Тюкавин, Чалов – в расширенном составе сборной России на сентябрьский сбор, Захарян – нет

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4 комментария

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Сергей48
Матчи сборной нужны! Бездействие порождает не сыгранность и не уверенность. Играть нужно регулярно, и пускай сегодня это не топ соперник…
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Antagonist
Ответ LokoMasteR
такие как Глебов не попадали бы в состав сборной при нормальных обстоятельствах
Это почему же? Есть разве много игроков на его позиции,которые лучше?
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flash166
Данил , ты не прав, экспертам виднее. Сейчас в комментарии набегут и расскажут , что эти матчи никому не нужны, в том числе и футболистам.
+3
-3
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