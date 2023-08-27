Глебов о матче России и Катара: «Сыграть бы хоть с кем-то. Может, никто не соглашается, а они согласились»

Данил Глебов высказался о предстоящем матче сборных России и Катара.

Товарищеская игра в Дохе запланирована на 12 сентября.

«Некоторые эксперты говорят: «Зачем нам играть с худшей командой чемпионата мира?». Надо еще попасть в сборную.

Что касается , то, может быть, никто не соглашается, а они согласились. Сыграть бы хоть с кем-то», – сказал капитан « ».

Головин, Алексей Миранчук, Пиняев, Тюкавин, Чалов – в расширенном составе сборной России на сентябрьский сбор, Захарян – нет

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