«Милан» сделает предложение о трансфере Тареми. «Порту» хочет больше 25 млн евро – столько «россонери» не дадут
«Милан» попробует купить форварда «Порту» Мехди Тареми.
«Россонери» сделают устное предложение о трансфере 31-летнего игрока, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
«Порту» хочет получить за иранца более 25 млн евро. «Милан» не намерен платить столько.
Сам Тареми очень хочет перейти «Милан».
В 33 матчах прошлого сезона чемпионата Португалии Тареми забил 22 гола и отдал 7 результативных передач. Его статистика – здесь.
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