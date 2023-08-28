«Милан» сделает предложение о трансфере Тареми. «Порту» хочет больше 25 млн евро – столько «россонери» не дадут

Теги Милан высшая лига Португалия Порту серия А Италия возможные трансферы Мехди Тареми Футбол

«Милан» попробует купить форварда «Порту» Мехди Тареми.

«Россонери» сделают устное предложение о трансфере 31-летнего игрока, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

«Порту» хочет получить за иранца более 25 млн евро. «Милан» не намерен платить столько.

Сам Тареми очень хочет перейти «Милан».

В 33 матчах прошлого сезона чемпионата Португалии Тареми забил 22 гола и отдал 7 результативных передач. Его статистика – здесь.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rina Rian
лучший вариант. Думаю за 15 договорятся, все таки Порту не тот клуб, кто откажется от возможности заработать хоть какие то деньги, ибо потом уйдет бесплатно. на эти деньги найдут молодого , вырастят в топа) Окафор лучше пусть будет сменщиком Леао, тем более это его комфортная позиция. Тереми + Жиру и с такими флангами, дадут жару на двоих)
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Давид Agabekyan
Ответ 2nq7wq95fh
Милану нужен качественный сменщик Жиру конечно, но зачем 33 летного ? Как по мне плохой выбор
Ему 31 и как замену Окафора же взяли
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Yhooo Yhooo
Ответ 2nq7wq95fh
Милану нужен качественный сменщик Жиру конечно, но зачем 33 летного ? Как по мне плохой выбор
А 31 летний подойдёт?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
2nq7wq95fh
Милану нужен качественный сменщик Жиру конечно, но зачем 33 летного ? Как по мне плохой выбор
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Альф Третий
Ответ Милан 7
В Милане возрастные форварды всегда показывают класс, Ибра, Жиру, так что 31 год это не проблема, тем более что Тареми сейчас на пике своей карьеры ..
Мне нравится твой оптимизм! Милан действительно имеет немало успешных опытов с опытными форвардами. Ибра, Жиру, да и многие другие, доказали, что возраст не всегда является проблемой в футболе. Да, Тареми находится на пике своей карьеры и его навыки могут хорошо вписаться в стиль игры «россонери». Но сделка все еще остается вопросом, особенно с такими требованиями от «Порту». Будем надеяться, что стороны найдут компромисс и он действительно перейдет в Милан! 🤞🔴⚫️
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Милан 7
В Милане возрастные форварды всегда показывают класс, Ибра, Жиру, так что 31 год это не проблема, тем более что Тареми сейчас на пике своей карьеры ..
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Милан 7
Милан остановись ! 😄👍
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Милан 7
Ответ Альф Третий
Мне нравится твой оптимизм! Милан действительно имеет немало успешных опытов с опытными форвардами. Ибра, Жиру, да и многие другие, доказали, что возраст не всегда является проблемой в футболе. Да, Тареми находится на пике своей карьеры и его навыки могут хорошо вписаться в стиль игры «россонери». Но сделка все еще остается вопросом, особенно с такими требованиями от «Порту». Будем надеяться, что стороны найдут компромисс и он действительно перейдет в Милан! 🤞🔴⚫️
Согласен, будем надеяться что все же купят Тареми, это было бы по настоящему очень круто !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Милан 7
Ответ Альф Третий
Мне нравится твой оптимизм! Милан действительно имеет немало успешных опытов с опытными форвардами. Ибра, Жиру, да и многие другие, доказали, что возраст не всегда является проблемой в футболе. Да, Тареми находится на пике своей карьеры и его навыки могут хорошо вписаться в стиль игры «россонери». Но сделка все еще остается вопросом, особенно с такими требованиями от «Порту». Будем надеяться, что стороны найдут компромисс и он действительно перейдет в Милан! 🤞🔴⚫️
Ещё был конечно Индзаги при Анчелотти который в финале ЛЧ дубль положил Ливерпулю ..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий