«Милан» отдаст Салемакерса в аренду «Болонье» с правом выкупа. Вингер согласился на переход
Алексис Салемакерс близок к переходу из «Милана» в «Болонью».
Бельгиец согласился на аренду, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио. Переговоры клубов будут завершены в ближайшее время, возможно, уже в течение дня.
«Болонья» возьмет 24-летнего вингера в аренду с правом выкупа.
В прошлом сезоне Серии А Салемакерс провел 30 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. Его статистика – здесь.
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Спасибо ему и Месиасу за самоотдачу
Я бы его не списывал, в правильной формации при разумном подходе может давать результат, а не заиграет- получим неликвид обратно. Как и в случае с ШДК