«Милан» отдаст Салемакерса в аренду «Болонье» с правом выкупа. Вингер согласился на переход

Теги Милан серия А Италия возможные трансферы Болонья Алексис Салемакерс Футбол

Алексис Салемакерс близок к переходу из «Милана» в «Болонью».

Бельгиец согласился на аренду, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио. Переговоры клубов будут завершены в ближайшее время, возможно, уже в течение дня.

«Болонья» возьмет 24-летнего вингера в аренду с правом выкупа.

В прошлом сезоне Серии А Салемакерс провел 30 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. Его статистика – здесь.

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7 комментариев

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kaka10
Салемакерс выше определённого уровня не поднимется всё равно. При правильном использовании добротный игрок для средних команд
Спасибо ему и Месиасу за самоотдачу
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Игорь Новиков
Это правильно. Игрок добротный, но не для топ-клуба. Как минимум пока.
+1
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gy9ndsyp55
Легенда! Спасибо за игру !
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Нейтрал
Жалко что в Милане так и не заиграл
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Rina Rian
у Болоньи не плохой состав собрался, и сама игра не плохо так выстраивается. Однозначно усиление для них, думаю он раскроется ещё больше там, став одним из лидеров)
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Милан 7
Спасибо за все, хороший универсальный игрок
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Schiaff1no
Жаль только, что снова с правом выкупа, а не без обязательства.
Я бы его не списывал, в правильной формации при разумном подходе может давать результат, а не заиграет- получим неликвид обратно. Как и в случае с ШДК
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