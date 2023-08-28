«Милан» отдаст Салемакерса в аренду «Болонье» с правом выкупа. Вингер согласился на переход

Алексис Салемакерс близок к переходу из «Милана» в «Болонью».

Бельгиец согласился на аренду, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио. Переговоры клубов будут завершены в ближайшее время, возможно, уже в течение дня.

« » возьмет 24-летнего вингера в аренду с правом выкупа.

В прошлом сезоне Серии А Салемакерс провел 30 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. Его статистика – здесь.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку