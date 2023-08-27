Пиоли считает, что «Милан» может побороться за скудетто и победу в ЛЧ: «Конечно, это наша цель. Формируется отличная команда, но трудности точно будут»

Теги Милан Торино Стефано Пиоли серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Футбол

Тренер «Милана» заявил, что команда может побороться за скудетто и победу в ЛЧ.

Об этом Стефано Пиоли заявил, комментируя слова Оливье Жиру после разгрома «Торино» (4:1). Француз сказал, что у «россонери» прибавилось сил и теперь они могут побороться как за скудетто, так и за Лигу чемпионов.

«Конечно, это наша цель.

Мы довольны игрой, поскольку продвинулись вперед после первой игры. Мы должны продолжать узнавать друг друга и становиться более единой командой, но это уже хорошее начало.

Мы привлекли игроков с теми характеристиками, которые нам нужны,  очень настроенных на атаку, проактивных. Сейчас мы постараемся обрести некоторую стабильность, но для тренера всегда полезно иметь разные варианты игры.

Это отличная группа игроков, с которой можно работать. Они готовы полностью пожертвовать собой ради команды, и это основание, на которой мы можем строить команду.

Прошлый сезон был сложным по многим причинам, мы играли после титула и хотели повторить триумф, поэтому на какой-то период мы потеряли часть этого удовольствия. Я думаю, что сейчас формируется отличная команда, но трудности точно будут, и чем более сплоченными мы будем, тем лучше мы сможем справиться с ними, когда они придут», – сказал Пиоли.

«Милан» обновился ярче всех в Серии А. Пиоли готов перейти на 4-3-3

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16 комментариев

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This DayWalker
Если не будет травм, то вполне можно и побороться за скудетто, правда Милан сыграл только с болоньей и Торино, будущие матчи с Ромой и Интером покажут насколько Милан готов
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Кино Музыка
За скудетто да, с ЛЧ намного сложней. Хотя момент удачный, у всех топ-клубов, кроме МС, переходный период. После травмы де Брюйне и Сити не безупречен. Для кого-то шанс.
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corazón blanco
Ответ Миндовг
Все возможно. После прошлой ЛЧ, где в финале играли мешки из Интера, которые даже и близко в Топ 10 не входят, стало понятно, что успешное выступление в ЛЧ зависит не от уровня команды, а как шары на жеребьевке выпадут. По факту любой середняк может выйграть. Это больше лоторея, чем соревнование
И давно середняки побеждали в Лиге Чемпионов? Конечно жеребьевка имеет большое значение, но иногда лучше сыграть с топ-клубом, на который будет невероятный настрой, чем подойти к условной Бенфике спустя рукава и быть за это жестоко наказанным. Кстати, а что мешало Милану обыграть Интер, раз они даже не в топ-10 в полуфинале?
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Я Гражданин Мира
Милану сейчас очень далеко до победы в лиге чемпионов , примерно долететь до луны

Они и в серии а не главный претендент на чемпионство .
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ya_za_ac_milan
Скажем так. В серии А Милан уже становится очевидно- один из главных фаворитов. В ЛЧ- темная лошадка. Мы можем удивить.
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Артем Гладских
Ответ This DayWalker
Если не будет травм, то вполне можно и побороться за скудетто, правда Милан сыграл только с болоньей и Торино, будущие матчи с Ромой и Интером покажут насколько Милан готов
согласен.
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Я Гражданин Мира
Ответ Кино Музыка
За скудетто да, с ЛЧ намного сложней. Хотя момент удачный, у всех топ-клубов, кроме МС, переходный период. После травмы де Брюйне и Сити не безупречен. Для кого-то шанс.
Для Милана любой европейский клуб трудно, не только сити.
Там у Милана шансы 1% и нисколько не больше.
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ilia velo
Ответ Миндовг
Какой переходный? Бавария со своими топ трансферами должна забирать без вопросов ЛЧ. Если физручило Тухель не победит в этом году, то это будет физрук века.
У Баварии одна проблема которой уже ни один год , всегда очень мощно начинает , особенно в лч , но к февралю наоборот спад в игре происходит , тот же Интер в прошлом сезоне они и шансу не дали в группе , но в итоге Интер прибавил и дошел до финала , а Бавария наоборот потухла к весне и все проиграла и это уже много лет длится
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Миндовг
Ответ corazón blanco
И давно середняки побеждали в Лиге Чемпионов? Конечно жеребьевка имеет большое значение, но иногда лучше сыграть с топ-клубом, на который будет невероятный настрой, чем подойти к условной Бенфике спустя рукава и быть за это жестоко наказанным. Кстати, а что мешало Милану обыграть Интер, раз они даже не в топ-10 в полуфинале?
Милан такой же середняк как и Интер. Не. Лучше все же з Бенфиками играть, чем МС и ПСЖ. Я думаю все так команды думают
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giant
Ответ Миндовг
Что тебе там смешно? Милан такой же середняк как Интер, которым за счастье из группы выйти. Говорю что на жеребьевке грандов от середняков отделили и поэтому разные Интеры в финалах играли. Могли бы в плейофф Баварии какой Интер дать, а Сити Милан, чтобы в финале топы играли Сити с Баварией
А у Вас все должно быть по расписанию? Реал-Ливерпуль и Бавария - МанСити полуфиналы и в финале любая пара из перечисленных команд? Нет интриге, случайности? Раз попала какая-то команда в финал - значит заслужила по игре.
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