Пиоли считает, что «Милан» может побороться за скудетто и победу в ЛЧ: «Конечно, это наша цель. Формируется отличная команда, но трудности точно будут»

Тренер «Милана» заявил, что команда может побороться за скудетто и победу в ЛЧ.

Об этом заявил, комментируя слова Оливье Жиру после разгрома « » (4:1). Француз сказал, что у «россонери» прибавилось сил и теперь они могут побороться как за скудетто, так и за чемпионов.

«Конечно, это наша цель.

Мы довольны игрой, поскольку продвинулись вперед после первой игры. Мы должны продолжать узнавать друг друга и становиться более единой командой, но это уже хорошее начало.

Мы привлекли игроков с теми характеристиками, которые нам нужны, очень настроенных на атаку, проактивных. Сейчас мы постараемся обрести некоторую стабильность, но для тренера всегда полезно иметь разные варианты игры.

Это отличная группа игроков, с которой можно работать. Они готовы полностью пожертвовать собой ради команды, и это основание, на которой мы можем строить команду.

Прошлый сезон был сложным по многим причинам, мы играли после титула и хотели повторить триумф, поэтому на какой-то период мы потеряли часть этого удовольствия. Я думаю, что сейчас формируется отличная команда, но трудности точно будут, и чем более сплоченными мы будем, тем лучше мы сможем справиться с ними, когда они придут», – сказал Пиоли.

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