Хави раскритиковал Роберто в перерыве матча с «Вильярреалом», расписав ошибки защитника на доске. Тренера «Барсы» не было на скамейке из-за дисквалификации

Теги Барселона Вильярреал Хави Ла Лига Серджи Роберто тактика Альфонсо Педраса Хуан Фойт Ламин Ямаль Футбол

Хави был недоволен игрой Серджи Роберто в первом тайме матча с «Вильярреалом».

«Барселона» в 3-м туре Ла Лиги одержала победу над «Вильярреалом» со счетом 4:3. На перерыв команды ушли при счете 2:2 – «Барселона» пропустила дважды после того, как забила 2 гола в первые 15 минут.

Как сообщает AS, в перерыве главный тренер «Барселоны» Хави, который отсутствовал на скамейке из-за полученной в 1-м туре двухматчевой дисквалификации, выразил недовольство игрой Серджи Роберто. Защитник стал виновником углового, приведшего к голу Хуана Фойта на 26-й минуте, а затем «Вильярреал» сравнял счет, проведя атаку по флангу, за который отвечал Роберто.

В перерыве Хави сделал в адрес Роберто резкое замечание, а затем расписал ошибки защитника на доске. В частности, тренер обратил внимание на недоработки Роберто в обороне, благодаря которым Альфонсо Педраса получал слишком много свободного пространства, а также на недостаток взаимопонимания с Ламином Ямалем.

Хави о 4:3 с «Вильярреалом»: «Безумие по нашей вине. Мы доминировали, но при 2:0 стали допускать много ошибок и были наказаны»

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25 комментариев

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We_ll
Роберто просто игрок не уровня Барсы. Если у Алонсо еще хоть какие-то плюсы есть, хотя вчера тоже плохо сыграл, то Роберто просто никакой...
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Cruel Snake
Как школьника отчитал
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Sundance Neeskens
Ответ We_ll
Роберто просто игрок не уровня Барсы. Если у Алонсо еще хоть какие-то плюсы есть, хотя вчера тоже плохо сыграл, то Роберто просто никакой...
Так он просто и не должен выходить в старте (тем более на позиции правого защитника) против оппонентов уровня Вильярреала. Иньиго только восстановился / еще не зарегистрирован, Араухо травмирован, у Бальде дискомфорт, трансфер Канселу не завершен. По сезону его максимум будет выход на замену в полузащиту.
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Budabuda
Ответ Ansu Fati
До Роберто видимо не доперло и в 3 голе опять остался в дураках)) Но Сетьен видимо прощупал фишку и все атаки шли с левого фланга))
через Роберто атаковал бы даже человек без мозгов
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Очевидное невероятное
плетью его!
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cgane
Ответ Однажды в Космосе
Роберто стал каким то наглым лентяем пофигистом
В зоне комфорта парень, по сути уже доигрывает. Пока лавочка открыта, неплохо было бы его продать в Саудовскую Аравию.
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Пилат
Ответ Rachid
Да уже скорее бы пришёл Канселу, а Роберто - на лавку посадить, капитанскую повязку забрать и зимой продать))
Найти б ещё покупателя )))
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Rachid
Ответ Пилат
Придёт Канселу, Серёжа сядет на банку, надеюсь, что безвылазно.
Да уже скорее бы пришёл Канселу, а Роберто - на лавку посадить, капитанскую повязку забрать и зимой продать))
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Пилат
Ответ Rachid
С Роберто что-то нужно делать кардинально - тормозит и уже давно
Придёт Канселу, Серёжа сядет на банку, надеюсь, что безвылазно.
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Yaroslav Marochko
Ответ We_ll
Роберто просто игрок не уровня Барсы. Если у Алонсо еще хоть какие-то плюсы есть, хотя вчера тоже плохо сыграл, то Роберто просто никакой...
а ему еще и платили на уровне лучших футболистов мира.
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AnMe
Продавать срочно.
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Diyas
Барсе надо быть как Реал, не тянешь, на выход. Не смотря на то что ты воспитанник или суперзвезда. Иначе никак.
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ljolik888
Роберто в защиту вообще нельзя ставить. В полузащите ещё может сыграть , правда 10 минут и когда счёт пять ноль .
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TJ tigra
Роберто это ноль в игре. Зря его переподписали. Тк его наличие оставляет в уме знание, якобы есть футболист, который звёзд с неба не хватает, но нормальный середнячок, который может закрыть пару позиций, если никого нет. А такого футболиста нет. Роберто не может закрыть ни одну позицию.

Его нахождение в команде создаёт ложное чувство - есть кто-то на подмену. Это плохо.
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Budabuda
надеюсь Роберто в этом сезоне мы больше не увидим
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Бронислав Каминский
Зачем его вообще в старт тогда ставить?Верни обратно на фланг Кунде,пока не придет Кансело,а из молодежки выдерни Микаеля Файе
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Пилат
Роберто всё понял, и третий гол в ворота Барсы был забит опять с его фланга.
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Однажды в Космосе
Роберто стал каким то наглым лентяем пофигистом
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Ansu Fati
До Роберто видимо не доперло и в 3 голе опять остался в дураках))
Но Сетьен видимо прощупал фишку и все атаки шли с левого фланга))
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Rachid
С Роберто что-то нужно делать кардинально - тормозит и уже давно
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BarcelonaForeverIsTheBest
Роберто - старая черепаха
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Пирс Морган
Аренда не за горами
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