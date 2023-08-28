Хави раскритиковал Роберто в перерыве матча с «Вильярреалом», расписав ошибки защитника на доске. Тренера «Барсы» не было на скамейке из-за дисквалификации

Хави был недоволен игрой Серджи Роберто в первом тайме матча с «Вильярреалом».

«Барселона» в 3-м туре одержала победу над « » со счетом 4:3. На перерыв команды ушли при счете 2:2 – « » пропустила дважды после того, как забила 2 гола в первые 15 минут.

Как сообщает AS, в перерыве главный тренер «Барселоны» Хави, который отсутствовал на скамейке из-за полученной в 1-м туре двухматчевой дисквалификации, выразил недовольство игрой . Защитник стал виновником углового, приведшего к голу Хуана Фойта на 26-й минуте, а затем «Вильярреал» сравнял счет, проведя атаку по флангу, за который отвечал Роберто.

В перерыве сделал в адрес Роберто резкое замечание, а затем расписал ошибки защитника на доске. В частности, тренер обратил внимание на недоработки Роберто в обороне, благодаря которым Альфонсо Педраса получал слишком много свободного пространства, а также на недостаток взаимопонимания с Ламином Ямалем.

Хави о 4:3 с «Вильярреалом»: «Безумие по нашей вине. Мы доминировали, но при 2:0 стали допускать много ошибок и были наказаны»

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