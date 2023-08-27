Кудус перешел в «Вест Хэм» из «Аякса» за 41,5+3 млн евро. Контракт – до 2028 года
«Вест Хэм» объявил о трансфере Мохаммеда Кудуса.
Кудус подписал с «Вест Хэмом» контракт на 5 лет – до лета 2028 года. 23-летний полузащитник, перешедший из «Аякса», будет выступать под 14-м номером.
Сообщалось, что сумма трансфера составила 41,5+3 миллиона евро.
Хавбек сборной Ганы провел 30 матчей в Эредивизи-2022/23, отличившись 11 голами. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: whufc.com
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