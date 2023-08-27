Кудус перешел в «Вест Хэм» из «Аякса» за 41,5+3 млн евро. Контракт – до 2028 года

Теги высшая лига Нидерланды Аякс Вест Хэм премьер-лига Англия трансферы Мохаммед Кудус Футбол

«Вест Хэм» объявил о трансфере Мохаммеда Кудуса.

Кудус подписал с «Вест Хэмом» контракт на 5 лет – до лета 2028 года. 23-летний полузащитник, перешедший из «Аякса», будет выступать под 14-м номером.

Сообщалось, что сумма трансфера составила 41,5+3 миллиона евро.

Хавбек сборной Ганы провел 30 матчей в Эредивизи-2022/23, отличившись 11 голами. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: whufc.com

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23 комментария

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PavelKazakov
Очень грамотное ТО от Вест Хэма, слить Райса за более чем 100 млн. и купить Ворд-Прауза, Альвареса и Кудуса, пока выглядят максимально симпатично
+84
0
+84
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PavelKazakov
Ответ Alex Nevzorov
Слишком грамотно, учитывая сегодняшние ценники на игроков
Если бы еще Пакету слили за конский ценник - можно было бы ставить памятник
+26
0
+26
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Direct free kick
Сэр Дэвид Мойес идёт за местом в ЛЧ
+18
-2
+16
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Люблю Марго Робби
Ответ Andria Managadze
этой команде как по мне нужен Марсело Бьелса
Зачем? Что тебе плохого сделал Вест Хем что ты хочешь их вылета в шип?)
+8
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+8
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Alex Nevzorov
Ответ PavelKazakov
Очень грамотное ТО от Вест Хэма, слить Райса за более чем 100 млн. и купить Ворд-Прауза, Альвареса и Кудуса, пока выглядят максимально симпатично
Слишком грамотно, учитывая сегодняшние ценники на игроков
+4
0
+4
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Johnie
Мойес хочет пошуметь?!)
+2
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Люблю Марго Робби
Ответ Andria Managadze
нет конечно более классную и слаженную игру ставит Бьелса а вот Мойес играет в Анти Футбол
Ну не знаю, с Лидсом совсем не впечатлил мягко говоря, пропускали целыми пачками, играли как всадник без головы
+2
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Люблю Марго Робби
Классный игрок
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Amalfitano
Ну а Мойесу респект за то, что реанимировал игру команды в целом, игру Боуэна в частности и быстро интегрировал в командную игру Уорд-Проуза.
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Чёрный тюльпан
Ответ Johnie
Мойес хочет пошуметь?!)
Так он с Эвертоном в своё время в 4-ку заползал и пару раз вроде 5-м или 6-м был, почему бы не повторить с ВХЮ? Тем более у "молотобойцев" вроде и возможности при нынешних финансах в АПЛ лучше, чем тогда у "ирисок". ЛК взял, может и за ЛЕ побороться в этом сезоне.
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Alex Nevzorov
Ответ PavelKazakov
Если бы еще Пакету слили за конский ценник - можно было бы ставить памятник
Если всё таки за него вывалят вагон денег, там можно всему менеджменту ставить памятники в полный рост. Ценообразование на Пакету я вообще не понимаю
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BARCA_10
Кто там в Аяксе остался то?
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Lavinka
Хороший трансфер . Думал Кудус в Брайтон перейдёт .
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Борщ со сметанкой
Шутки про «Вест Хэм снова никого не купил» официально закрыты. Старина Мойес доджил все это безумие на рынке, чтобы под конец нафармить крутых игроков. Я думаю Кудус - настоящая находка для молотков
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