Кудус перешел в «Вест Хэм» из «Аякса» за 41,5+3 млн евро. Контракт – до 2028 года

«Вест Хэм» объявил о трансфере Мохаммеда Кудуса.

подписал с « » контракт на 5 лет – до лета 2028 года. 23-летний полузащитник, перешедший из « », будет выступать под 14-м номером.

Сообщалось, что сумма трансфера составила 41,5+3 миллиона евро.

Хавбек сборной Ганы провел 30 матчей в Эредивизи-2022/23, отличившись 11 голами. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: whufc.com

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