«Сочи» о состоянии газона «Фишта»: «В городе высокая температура без единого облака больше трех недель – отсюда проблемы»

В «Сочи» назвали причины плохого состояния газона на стадионе «Фишт».

Ранее стало известно, что Комиссия РПЛ направилась в Сочи из-за резкого ухудшения состояния поля. Сообщалось, что домашние матчи «Сочи» с ЦСКА и «Спартаком» могут перенести из-за проблем с газоном.

«Комиссия сегодня, действительно, приезжала. Будут даны рекомендации о приведении поля в надлежащее состояние.

В городе больше трех недель держится высокая температура без единого облака на небе. Отсюда и проблемы с качеством газона. Сейчас все службы клуба и стадиона готовятся к матчу с « » в воскресенье в штатном режиме», – сообщили в пресс-службе «Сочи».

Матч Мир РПЛ « » – «Локомотив» запланирован на 27 августа.

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