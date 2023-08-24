«Сочи» о состоянии газона «Фишта»: «В городе высокая температура без единого облака больше трех недель – отсюда проблемы»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Олимпийский стадион Сочи стадионы Чемпионат.com Сочи Футбол

В «Сочи» назвали причины плохого состояния газона на стадионе «Фишт».

Ранее стало известно, что Комиссия РПЛ направилась в Сочи из-за резкого ухудшения состояния поля. Сообщалось, что домашние матчи «Сочи» с ЦСКА и «Спартаком» могут перенести из-за проблем с газоном.

«Комиссия сегодня, действительно, приезжала. Будут даны рекомендации о приведении поля в надлежащее состояние.

В городе больше трех недель держится высокая температура без единого облака на небе. Отсюда и проблемы с качеством газона. Сейчас все службы клуба и стадиона готовятся к матчу с «Локомотивом» в воскресенье в штатном режиме», – сообщили в пресс-службе «Сочи».

Матч Мир РПЛ «Сочи» – «Локомотив» запланирован на 27 августа.

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24 комментария

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T622222
В Валенсии 37 все лето поле посмотрите, агрономы 🤣
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Mixos Demid
Ну раз, как оказалось, климат в Сочи непригоден для футбола, команду нужно расформировать.
+29
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Алексей Ненахов
Вроде в курортом месте должен быть лучший газон чем в других регионах, но вон как оно получается
+17
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Ярик01
Ответ flash166
В Севилье 40 градусов в 10 вечера и трава как ковер. Плохому танцору известно, что мешает
Не в оправдание, но в Севилье сейчас относительная влажность 11% (обычно 30% летом), в Сочи -52%, а обычно и 75%.
Во втором случае постоянная гниль травы и при жарком климате
+16
-1
+15
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flash166
В Севилье 40 градусов в 10 вечера и трава как ковер.
Плохому танцору известно, что мешает
+17
-3
+14
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Khmc
Я обычно поливаю огород, когда долго дождей нет
+8
-1
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Вертуальный Человек
Так для чего придумали поливалки на поле?
+3
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Ызяя
Ответ .ru
В городе больше трех недель держится высокая температура без единого облака на небе... к счастью для оставшейся травы приехала комиссия и дала рекомендации...
нужно играть в декабре...это же очевидно ))
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utsh44psmr
Зимой снег, весной и осенью дождь - отсюда и проблемы
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Ярик01
И саранча сожрала урожай конопли
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& Co1366
До этого Сочи топило со страшной силой - газон кашей был? Летняя резиденция президента и такие проблемы!
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Balt
Ну по такой логике в Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ вообще не должно быть полей под футбол. Может просто кто-то накосячил по части обслуживания газона на стадионе Фишт?
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blаncо
В Испании и Португалии этих агрономов тут же вышвырнули бы из клуба.
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Пикачу82
Поливать из шлангов не пробовали? Или так и будете дождя и дальше ждать?
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dimslav
а как же с травой на ближнем востоке, где дождей не бывает по полгода? В Тель Авиве, там условия не лучше, скажем так.
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Злобный Конь
Да,в Адлере сейчас адище
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ЛыСъ
Наверняка проблема в проветриваемости поля. При жаре если не продувается, сильный полив невозможен, чуть перельешь - получится горячее болото и гниль, а недолив - выгорание. Если так, то косяк на уровне проектирования.
Вчера матч ЛЕ был в Израиле, Маккаби Хайфа - Янг Бойз. Там с мая по сентябрь +30+35, и влажность до 70%, поле было в идеальном состоянии.
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White Bone
Полив есть, агрономы есть, в чем проблема? То трава не та , то жарко, плохому танцору..
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pav11k
Хорошо, что никто это не увидит, ведь МатчТВ покажет всего лишь 1 матч из 8 🤘🏻
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БолельщикСоСтажем
На кубок уже билеты куплены, полейте там чтоль
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Ali
Зимой снег, осенью дожди, а летом засуха.
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