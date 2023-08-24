«Сочи» о состоянии газона «Фишта»: «В городе высокая температура без единого облака больше трех недель – отсюда проблемы»
В «Сочи» назвали причины плохого состояния газона на стадионе «Фишт».
Ранее стало известно, что Комиссия РПЛ направилась в Сочи из-за резкого ухудшения состояния поля. Сообщалось, что домашние матчи «Сочи» с ЦСКА и «Спартаком» могут перенести из-за проблем с газоном.
«Комиссия сегодня, действительно, приезжала. Будут даны рекомендации о приведении поля в надлежащее состояние.
В городе больше трех недель держится высокая температура без единого облака на небе. Отсюда и проблемы с качеством газона. Сейчас все службы клуба и стадиона готовятся к матчу с «Локомотивом» в воскресенье в штатном режиме», – сообщили в пресс-службе «Сочи».
Матч Мир РПЛ «Сочи» – «Локомотив» запланирован на 27 августа.
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