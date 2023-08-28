Директор лиги Саудовской Аравии об участии в европейской ЛЧ: «Любые улучшения нашего чемпионата приветствуются»

Теги Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов Азии высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттифак Аль-Иттихад Джидда Футбол

В Саудовской Аравии оценили идею об игре местных клубов в европейской ЛЧ.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия изучает возможность участия местного клуба в европейской Лиге чемпионов. В УЕФА опровергли эту информацию.

«Мы стараемся отличаться от других, поэтому любые изменения формата или улучшения, которые могут быть внесены в лигу, приветствуются», – сказал Bloomberg Карло Нохра, операционный директор лиги.

В то же время функционер отметил, что лига Саудовской Аравии по-прежнему привержена идее участия в азиатской Лиге чемпионов.

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14 комментариев

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Бродяга-симпатяга
Арабы решили что мелочиться больше не стоит и нужно купить УЕФА. Логично
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ljolik888
А я бы посмотрел на унижение клуба из Саудовской Аравии в лиге Чемпионов , при чем за их большой финансовый счет.
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Антон Фалафель
Я только за. Пусть их лучшему клубу выдадут вайлд кард. И я бы с удовольствием посмотрел как их возит мордой о газон какой-нибудь Шериф или Карабах.
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Владимир Самсонов
Звучит как безумная ахинея
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Игорь Климов
Фантазии на тему европейской Лиги Чемпионов, и не более того.
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Дзмітрый Фарботка
в клубном чемпионате мира показывайте класс, тем более, что его расширят.
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Артем Гладских
1. Арабским клубам не место в лч.
2.Саудовская Аравия это не Европа.
3.Саудовская Аравия не входит в состав УЕФА.
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Великий Додда
Ответ Игорь Климов
Фантазии на тему европейской Лиги Чемпионов, и не более того.
что является на данный момент фантазией, вполне может стать реальностью через пару лет
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Сергей48
Ответ Великий Додда
что является на данный момент фантазией, вполне может стать реальностью через пару лет
Точно!) В нашем безумном мире, всё возможно🤦‍♂️🙃
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Бродяга-симпатяга
Ответ ljolik888
А я бы посмотрел на унижение клуба из Саудовской Аравии в лиге Чемпионов , при чем за их большой финансовый счет.
Европейские клубы не согласятся
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Сергей Молодых
Ответ Антон Фалафель
Я только за. Пусть их лучшему клубу выдадут вайлд кард. И я бы с удовольствием посмотрел как их возит мордой о газон какой-нибудь Шериф или Карабах.
А вдруг это они отвозят какой нибудь МЮ или Челси? Если экспансия топовых игроков не прекратится то скоро арабские клубы не будут уступать тем где владельцы из Сша.
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