Директор лиги Саудовской Аравии об участии в европейской ЛЧ: «Любые улучшения нашего чемпионата приветствуются»

В Саудовской Аравии оценили идею об игре местных клубов в европейской ЛЧ.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия изучает возможность участия местного клуба в европейской Лиге чемпионов. В УЕФА опровергли эту информацию.

«Мы стараемся отличаться от других, поэтому любые изменения формата или улучшения, которые могут быть внесены в лигу, приветствуются», – сказал Bloomberg Карло Нохра, операционный директор лиги.

В то же время функционер отметил, что лига Саудовской Аравии по-прежнему привержена идее участия в азиатской Лиге чемпионов.

Директор лиги Саудовской Аравии о трансферах: «Бюджет небезграничный, но мы не можем себя сковывать, если хотим самых талантливых игроков»

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку