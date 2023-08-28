Директор лиги Саудовской Аравии о трансферах: «Бюджет небезграничный, но мы не можем себя сковывать, если хотим самых талантливых игроков»

Представитель лиги Саудовской Аравии прокомментировал приобретение мировых звезд.

«Мы делаем все возможное, чтобы эти игроки приезжали в Саудовскую Аравию. Это не означает, что у нас неограниченный бюджет, но мы не можем себя сковывать, если хотим привезти сюда самых талантливых игроков.

Мы должны платить за то, чтобы они сюда приезжали», – заявил Карло Нохра, операционный директор лиги.

Сборная звезд саудовской лиги. Роналду, Неймар и Бензема ждут Лапорта

В СА осталось всего 10 мест для легионеров! Как там работает лимит?

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку