Директор лиги Саудовской Аравии о трансферах: «Бюджет небезграничный, но мы не можем себя сковывать, если хотим самых талантливых игроков»

Теги бизнес высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттифак Аль-Ахли Джидда Аль-Иттихад Джидда деньги Футбол

Представитель лиги Саудовской Аравии прокомментировал приобретение мировых звезд.

«Мы делаем все возможное, чтобы эти игроки приезжали в Саудовскую Аравию. Это не означает, что у нас неограниченный бюджет, но мы не можем себя сковывать, если хотим привезти сюда самых талантливых игроков.

Мы должны платить за то, чтобы они сюда приезжали», – заявил Карло Нохра, операционный директор лиги.

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2 комментария

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Гоша Кормилин
Ну все логично сказал)
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Spaten
Кокорина не могут себе позволить
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0
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