Директор лиги Саудовской Аравии о трансферах: «Бюджет небезграничный, но мы не можем себя сковывать, если хотим самых талантливых игроков»
Представитель лиги Саудовской Аравии прокомментировал приобретение мировых звезд.
«Мы делаем все возможное, чтобы эти игроки приезжали в Саудовскую Аравию. Это не означает, что у нас неограниченный бюджет, но мы не можем себя сковывать, если хотим привезти сюда самых талантливых игроков.
Мы должны платить за то, чтобы они сюда приезжали», – заявил Карло Нохра, операционный директор лиги.
Сборная звезд саудовской лиги. Роналду, Неймар и Бензема ждут Лапорта
В СА осталось всего 10 мест для легионеров! Как там работает лимит?
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
2 комментария