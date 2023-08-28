«ПСЖ» предложил 70+10 млн евро за Коло-Муани. «Айнтрахт» может купить Экитика ему на замену
«ПСЖ» может заплатить 80 млн евро за форварда «Айнтрахта» Рандаля Коло-Муани.
По информации журналиста Sky Флориана Плеттенберга, парижане сделали улучшенное предложение о трансфере француза – 70 млн евро и 10 млн евро достижимы бонусов.
Если немецкий клуб пример предложение, сделку постараются закрыть за 2 дня.
На замену 24-летнему игроку «Айнтрахт» планирует подписать форварда парижан Юго Экитика. «ПСЖ» готов отпустить 21-летнего француза по сниженной цене.
В текущем розыгрыше Бундеслиги Коло-Муани забил 1 гол за 2 матча. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
Как им не догадались Марсьяля толкнуть за 200, француз с голами в топ лиге
Мбаппе Муани Дембеле . 💪🇨🇵