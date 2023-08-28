«ПСЖ» предложил 70+10 млн евро за Коло-Муани. «Айнтрахт» может купить Экитика ему на замену

Теги Айнтрахт Франкфурт ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция возможные трансферы Рандаль Коло-Муани Юго Экитик Футбол

«ПСЖ» может заплатить 80 млн евро за форварда «Айнтрахта» Рандаля Коло-Муани.

По информации журналиста Sky Флориана Плеттенберга, парижане сделали улучшенное предложение о трансфере француза – 70 млн евро и 10 млн евро достижимы бонусов.

Если немецкий клуб пример предложение, сделку постараются закрыть за 2 дня.

На замену 24-летнему игроку «Айнтрахт» планирует подписать форварда парижан Юго Экитика. «ПСЖ» готов отпустить 21-летнего француза по сниженной цене.

В текущем розыгрыше Бундеслиги Коло-Муани забил 1 гол за 2 матча. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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26 комментариев

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liverpool and barcelona fan
Мбаппе остается, подписывают Коло-Муани и Дембеле, а ты в этом мире Гонсалу Рамуш
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Tun
Грубияны Неймар и Месси ушли, вот теперь время подписывать благородных топов))
Как им не догадались Марсьяля толкнуть за 200, француз с голами в топ лиге
+18
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+14
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<~Inter~>
непонятно зачем Рамуша брали за такие деньги, если всё равно хотят Коло Муани
+13
-2
+11
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Demyan Grachev
прокачают из Экитика очередного монстра и продадут обратно в холщовое изделие за 100 млн
+8
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AstaAsta
Ответ <~Inter~>
непонятно зачем Рамуша брали за такие деньги, если всё равно хотят Коло Муани
Теоретически пока есть шанс на 4-4-2 и дуэт Рамуш-Муани впереди, потому что Коло по набору качеств скорее даже не чистый нападающий а что-то из оперы Мбаппе времён связки с Фалькао в Монако. Отличный игрок в подыгрыше, который отыгрывает на всех участках атаки, штампуя ещё и ассисты. Но тогда придётся очень постараться удержать центр безопасным с лишь двумя игроками в полузащите. Я даже не знаю, есть ли такой игрок у Парижа в пару к подходящему Угарте для этого
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Трент Резнор
Ответ che kaif
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che kaif
Ответ Трент Резнор
Вероятно фанаты марсельского Олимпика
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vrisimo
Ответ Трент Резнор
ПСЖ адекватные трансферы проворачивает наконец-то
что за клоуны это минусуют?
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Владимир Самсонов
Ответ окечуква
Какой вообще смысл в этом размене.
Коло-Муани сильнее
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NNNeuf
Ответ окечуква
Какой вообще смысл в этом размене.
Коло-Муани уже игрок сборной .
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che kaif
Ответ Сергей Аурелович
а мбаппе не умеет в смешение в центр и не берет на себя роль забивалы? а рамуша просто так за взяли за почти такие же деньги, либо псж как всегда "гении" либо тут другое
В ПСЖ. Всегда были в запасе сильные напы на случай травм и кубков. Кавани. Икарди.так что это норма . Лучше так чем с одним Хоселу как некоторые
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Сергей Аурелович
Ответ Demyan Grachev
какая связь между бегунком и ЦФ? 🤦‍♂️ даже мостовой чат покинул от такой экспертности((
хорошо что местный топ 1 галактики эксперт залетел и все разрулил, что же вселенная без тебя бы делала
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Groove
Ответ Сергей Аурелович
Зачем им форвард, когда есть Мбаппе? странный трансфер, или?)
Мбаппе слева играет, а Муани центрнап.
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EVERGREEN
По-Экитикили и бросили
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vrisimo
Наконец-то, Псж делает что-то для сборной Франции! А-то, обычно для сборных Бразилии или Аргентины делали.
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che kaif
Французская атака наконец в ПСЖ
Мбаппе Муани Дембеле . 💪🇨🇵
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окечуква
Какой вообще смысл в этом размене.
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