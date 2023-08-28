«ПСЖ» предложил 70+10 млн евро за Коло-Муани. «Айнтрахт» может купить Экитика ему на замену

«ПСЖ» может заплатить 80 млн евро за форварда «Айнтрахта» Рандаля Коло-Муани.

По информации журналиста Sky Флориана Плеттенберга, парижане сделали улучшенное предложение о трансфере француза – 70 млн евро и 10 млн евро достижимы бонусов.

Если немецкий клуб пример предложение, сделку постараются закрыть за 2 дня.

На замену 24-летнему игроку « » планирует подписать форварда парижан . « » готов отпустить 21-летнего француза по сниженной цене.

В текущем розыгрыше Бундеслиги Коло-Муани забил 1 гол за 2 матча. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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