«ПСЖ» хочет согласовать трансфер Коло-Муани до вторника. Форварда «Айнтрахта» надеются купить менее чем за 80 млн евро

«ПСЖ» хочет завершить переговоры по Рандалю Коло-Муани в ближайшие дни.

Как сообщает Telefoot, парижане рассчитывают согласовать трансфер нападающего « » до вторника. За футболиста они надеются заплатить менее 80 млн евро без учета бонусов.

Последнее предложение, которое они делали, – 70 млн евро и потенциальные дополнительные выплаты.

С самим футболистом пятилетний контракт уже согласован. Для Коло- переход в « » – приоритетная цель.

В текущем розыгрыше Бундеслиги француз забил 1 гол за 2 матча. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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