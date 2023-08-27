«ПСЖ» хочет согласовать трансфер Коло-Муани до вторника. Форварда «Айнтрахта» надеются купить менее чем за 80 млн евро

Теги Айнтрахт Франкфурт ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция возможные трансферы Рандаль Коло-Муани деньги Футбол

«ПСЖ» хочет завершить переговоры по Рандалю Коло-Муани в ближайшие дни.

Как сообщает Telefoot, парижане рассчитывают согласовать трансфер нападающего «Айнтрахта» до вторника. За футболиста они надеются заплатить менее 80 млн евро без учета бонусов.

Последнее предложение, которое они делали, – 70 млн евро и потенциальные дополнительные выплаты.

С самим футболистом пятилетний контракт уже согласован. Для Коло-Муани переход в «ПСЖ» – приоритетная цель.

В текущем розыгрыше Бундеслиги француз забил 1 гол за 2 матча. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
blаncо
В контракт включат акции протестов у дома игрока и публичные обструкции в медиапространстве.
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Shikari
Ответ rigobersong
Вот это пушка просто будет, гениальный квартет Мбаппе-Коло-Муани-Дембеле:))
Дембеле не считаем, его сломают дуболомы из французской провинции
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vikeif
Ответ blаncо
В контракт включат акции протестов у дома игрока и публичные обструкции в медиапространстве.
Нет, он же француз, ему можно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий