Экс-арбитр Дин: «Ван Дейк, возможно, попал по мячу, но лишь после того, как снес Исака. Явное лишение возможности забить. И за оскорбление судьи его могут ждать новые проблемы»

Экс-судья Майк Дин считает, что Вирджил ван Дейк удален заслуженно.

«Ван Дейк, возможно, и попал по мячу, но лишь после того, как снес Александера Исака. Он сыграл жестко, грубо, это явный пример лишения возможности забить гол. Именно поэтому главный судья Джон Брукс должен был показать ему красную карточку, именно поэтому ВАР Стюарт Эттуэлл поддержал его решение.

Очевидно, ван Дейк не был согласен и обрушил словесный залп на резервного судью Крэйга Поусона, что выходит за рамки дозволенного (защитник сказал «это чертово издевательство» – прим. Sports.ru). У него могут возникнуть новые проблемы с футбольными властями – в зависимости от записанного в протоколе. На такое оскорбление сложно не отреагировать, так что надо отдать должное Поусону за то, что сохранял спокойствие в накаленной ситуации.

Александер-Арнолд может считать, что ему повезло не получить вторую желтую карточку, когда он сфолил на Гордоне, срывая атаку «Ньюкасла». Большинство из нас ожидало, что Брукс потянется к карману. Эттуэлл вмешаться не мог, так как ВАР не привлекается в ситуациях с желтыми карточками», – отметил Дин.

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