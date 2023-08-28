Экс-арбитр Дин: «Ван Дейк, возможно, попал по мячу, но лишь после того, как снес Исака. Явное лишение возможности забить. И за оскорбление судьи его могут ждать новые проблемы»

Теги Ливерпуль Ньюкасл судьи Стюарт Эттуэлл Майк Дин Вирджил ван Дейк Крэйг Поусон Джон Брукс судья Трент Александер-Арнолд Александер Исак Энтони Гордон Футбол

Экс-судья Майк Дин считает, что Вирджил ван Дейк удален заслуженно.

«Ван Дейк, возможно, и попал по мячу, но лишь после того, как снес Александера Исака. Он сыграл жестко, грубо, это явный пример лишения возможности забить гол. Именно поэтому главный судья Джон Брукс должен был показать ему красную карточку, именно поэтому ВАР Стюарт Эттуэлл поддержал его решение.

Очевидно, ван Дейк не был согласен и обрушил словесный залп на резервного судью Крэйга Поусона, что выходит за рамки дозволенного (защитник сказал «это чертово издевательство» – прим. Sports.ru). У него могут возникнуть новые проблемы с футбольными властями – в зависимости от записанного в протоколе. На такое оскорбление сложно не отреагировать, так что надо отдать должное Поусону за то, что сохранял спокойствие в накаленной ситуации.

Александер-Арнолд может считать, что ему повезло не получить вторую желтую карточку, когда он сфолил на Гордоне, срывая атаку «Ньюкасла». Большинство из нас ожидало, что Брукс потянется к карману. Эттуэлл вмешаться не мог, так как ВАР не привлекается в ситуациях с желтыми карточками», – отметил Дин. 

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14 комментариев

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Санжар Уразбаев
А фолы Ньюкалса ?, Они играли как ангелы да ?
+11
-4
+7
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damondiamond
зассал дать вторую красную
+10
-5
+5
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Hella black
Ливер второй матч к ряду вытягивают играя в меньшинстве 👍🏼
+4
-1
+3
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Висита Эльмурзаев
Ответ kunimaster
Легенда Челси херни не скажет.
забавно читать это от человека с соСАФом на аве, который был известен как завсегдатай в судейском кабинете
+4
-2
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Лучше нам не надо, чем
Первую желтую за что дал?
+3
-2
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عمر ابو حفصة داغستاني
Ответ Лучше нам не надо, чем
Первую желтую за что дал?
Удивил судья этой жёлтой
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Stewart D.
За этот фол даже желтую трудно придумать. Судьи поехавшие в апл просто.
С желтой Тренту орнул
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Liverpool_YNWA
как он может зассать, если первый случай уже миновал, а во втором он показал карточку?)))
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Liverpool_YNWA
Ответ damondiamond
зассал дать вторую красную
как он мог зассать если это и был второй случай? еще и плюсуют это
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damondiamond
Ответ Liverpool_YNWA
как он мог зассать если это и был второй случай? еще и плюсуют это
поэтому и зассал, что был второй случай, вы сами написали))))
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