Гари Линекер: «Ван Дейк явно попал по мячу. Удаление – это слишком сурово»

Гари Линекер считает, что удалять Вирджила ван Дейка не стоило.

Защитник « » получил красную карточку за фол на форварде « » Александере Исаке на 28-й минуте игры 3-го тура .

«Возможно, большинство считает иначе, но мне показалось, что удаление – это слишком сурово. Ван Дейк явно попал по мячу.

Возможно, с возрастом мое зрение ухудшилось», – написал бывший нападающий сборной Англии.

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