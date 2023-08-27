Гари Линекер: «Ван Дейк явно попал по мячу. Удаление – это слишком сурово»

Теги Ливерпуль Ньюкасл премьер-лига Англия Гари Линекер дисквалификации судьи Вирджил ван Дейк Джон Брукс судья Футбол

Гари Линекер считает, что удалять Вирджила ван Дейка не стоило.

Защитник «Ливерпуля» получил красную карточку за фол на форварде «Ньюкасла» Александере Исаке на 28-й минуте игры 3-го тура АПЛ.

«Возможно, большинство считает иначе, но мне показалось, что удаление – это слишком сурово. Ван Дейк явно попал по мячу.

Возможно, с возрастом мое зрение ухудшилось», – написал бывший нападающий сборной Англии.

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11 комментариев

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<~Inter~>
что значит слишком? Когда судьи не следуют букве правил людям не нравится, а тут всё сделал как написано в учебнике и также не нравится
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Анри Карлайл
Игра Ливерпуля - лютое говнище.
И лицемерно натянуто смеющийся Клопп начинает подбешивать..
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Andrei Shprenhel
Тем временем Жоэлинтон за десяток нарушений желтую так и не получил...
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Cearvm
Так он через две ноги попал. Это то же самое, что и не попал)
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madaev
Ответ Direct free kick
Ван Дэйка надо было удалять за фол Мертенсе в декабре 2018 и тогда бы Ливерпуль скорее всего никуда был не вышел и не взял бы ЛЧ весной 2019
Срочно в народ
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Hunteralex
Ответ Direct free kick
Ван Дэйка надо было удалять за фол Мертенсе в декабре 2018 и тогда бы Ливерпуль скорее всего никуда был не вышел и не взял бы ЛЧ весной 2019
Да и вообще, им в 80-ых люто подсуживали
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BiVG
Ответ Анри Карлайл
Игра Ливерпуля - лютое говнище. И лицемерно натянуто смеющийся Клопп начинает подбешивать..
А что ему еще остается делать, после этого трансферного окна?
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Ничего Смешного
Ответ Анри Карлайл
Игра Ливерпуля - лютое говнище. И лицемерно натянуто смеющийся Клопп начинает подбешивать..
Я думал мне одному это показалось) я смотрел матч с Челси и сейчас буквально минут 10, переключил на Испанию.
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Roman
Ответ Анри Карлайл
Игра Ливерпуля - лютое говнище. И лицемерно натянуто смеющийся Клопп начинает подбешивать..
Игру сначала посмотри, потом умничай
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