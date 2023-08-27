Гари Линекер: «Ван Дейк явно попал по мячу. Удаление – это слишком сурово»
Гари Линекер считает, что удалять Вирджила ван Дейка не стоило.
Защитник «Ливерпуля» получил красную карточку за фол на форварде «Ньюкасла» Александере Исаке на 28-й минуте игры 3-го тура АПЛ.
«Возможно, большинство считает иначе, но мне показалось, что удаление – это слишком сурово. Ван Дейк явно попал по мячу.
Возможно, с возрастом мое зрение ухудшилось», – написал бывший нападающий сборной Англии.
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