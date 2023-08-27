Симеоне о Саудовской Аравии: «Люди с деньгами будут приходить еще две недели. Они самая большая опасность, а не европейский рынок»

Теги Атлетико Ла Лига Диего Симеоне возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Мигель Анхель Хиль деньги Футбол

Диего Симеоне высказался о трансферах клубов из Саудовской Аравии.

«Мы говорили с Андреа [Бертой] (спортивный директор «Атлетико» – Sports.ru) и Мигелем Анхелем [Хилем] (генеральный директор клуба – Sports.ru) о том, что может или не может случиться. Я сказал, что нам нужно делать, а все, что должно произойти, произойдет.

Ситуация с Саудовской Аравией продлится еще две недели. Самая большая опасность – это не европейский рынок, а люди с деньгами, которые будут приходить в течение следующих двух недель», – сказал главный тренер «Атлетико».

Клопп недоволен сроками трансферного окна в Саудовской Аравии: «Подобное было с Россией давным-давно, но тогда были не такие сумасшедшие деньги»

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Velirpa
сорокамиллионный тренер знает, о чем говорит.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rigobersong
Зато сколько клубы туда престарелого балласта спихнули за нормальный прайс:)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
blаncо
Самый высокооплачиваемый тренер в мире настоятельно просит людей с деньгами больше не беспокоить его. Ни с зарплатой, ни по любым другим вопросам!
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Shadow1882
Скорее бы они покусились на Феликса, чтобы появились деньги на опорника)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кокич
Диего волнуется, что очень скоро он уже не будет "самым высокооплачиваемым тренером в мире".
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dastanation
когда европейцы приходят в условную бразилию или африку и покупают оттуда игроков, это нормально, а когда азиаты решили также поступать то жто ненормально, а клопп вообще говорит что фифа надо урегелировать вопрос
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anton Kortenko
Ответ Velirpa
сорокамиллионный тренер знает, о чем говорит.
у него иммунитет от этой денежной заразы. может про спортивные принципы порассуждать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий