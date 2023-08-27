Симеоне о Саудовской Аравии: «Люди с деньгами будут приходить еще две недели. Они самая большая опасность, а не европейский рынок»

Диего Симеоне высказался о трансферах клубов из Саудовской Аравии.

«Мы говорили с Андреа [Бертой] (спортивный директор «Атлетико» – Sports.ru) и Мигелем Анхелем [Хилем] (генеральный директор клуба – Sports.ru) о том, что может или не может случиться. Я сказал, что нам нужно делать, а все, что должно произойти, произойдет.

Ситуация с Саудовской Аравией продлится еще две недели. Самая большая опасность – это не европейский рынок, а люди с деньгами, которые будут приходить в течение следующих двух недель», – сказал главный тренер « ».

Клопп недоволен сроками трансферного окна в Саудовской Аравии: «Подобное было с Россией давным-давно, но тогда были не такие сумасшедшие деньги»

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