«Кварацхелия готов играть на уровне «Барсы» и «Реала». Он это показал». Салуквадзе о вингере «Наполи»
Лаша Салуквадзе считает, что Хвича Кварацхелия готов играть в «Барселоне» или «Реале».
«Мы, грузины, счастливы, что у нас есть Кварацхелия. Он стал лучшим игроком Серии А. Это уже круто не только для нас. А для Грузии Хвича просто золото.
Ему можно остаться на следующий сезон в «Наполи». Это хорошая команда, но если у него будет положение от грандов – «Барселоны», «Реала», то надо будет уходить туда.
Если он не перейдет этим летом никуда, то ничего страшного. Один-два года он еще может поиграть в «Наполи». Кварацхелия еще молодой, у него все впереди. У него есть хороший агент, и он, если что, решит вопрос с будущем Хвичи.
Кварацхелия показал, что уже готов играть на уровне «Барселоны» и «Реала». Он не случайно стал лучшим игроком Серии А. Он заслужил такой трансфер», – сказал двукратный чемпион России в составе «Рубина» Лаша Салуквадзе.
Если ошибаюсь в сравнении, буду только рад.
Хвичу уже раскусила половина серии А во второй половине сезона.
Калабрия его стабильно уничтожал и не давал ничего сделать. При этом Давиде не самый сильный защитник.
Так что, боюсь, Хвичу продавать нужно сейчас, иначе в цене упадет
Удачи ему в большом футболе.