«Кварацхелия готов играть на уровне «Барсы» и «Реала». Он это показал». Салуквадзе о вингере «Наполи»

Лаша Салуквадзе считает, что Хвича Кварацхелия готов играть в «Барселоне» или «Реале».

«Мы, грузины, счастливы, что у нас есть Кварацхелия. Он стал лучшим игроком Серии А. Это уже круто не только для нас. А для Грузии Хвича просто золото.

Ему можно остаться на следующий сезон в « ». Это хорошая команда, но если у него будет положение от грандов – «Барселоны», « », то надо будет уходить туда.

Если он не перейдет этим летом никуда, то ничего страшного. Один-два года он еще может поиграть в «Наполи». Кварацхелия еще молодой, у него все впереди. У него есть хороший агент, и он, если что, решит вопрос с будущем Хвичи.

показал, что уже готов играть на уровне «Барселоны» и «Реала». Он не случайно стал лучшим игроком Серии А. Он заслужил такой трансфер», – сказал двукратный чемпион России в составе «Рубина» .