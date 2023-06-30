«Кварацхелия готов играть на уровне «Барсы» и «Реала». Он это показал». Салуквадзе о вингере «Наполи»

Теги Лаша Салуквадзе Барселона Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Наполи Хвича Кварацхелия Футбол

Лаша Салуквадзе считает, что Хвича Кварацхелия готов играть в «Барселоне» или «Реале».

«Мы, грузины, счастливы, что у нас есть Кварацхелия. Он стал лучшим игроком Серии А. Это уже круто не только для нас. А для Грузии Хвича просто золото.

Ему можно остаться на следующий сезон в «Наполи». Это хорошая команда, но если у него будет положение от грандов – «Барселоны», «Реала», то надо будет уходить туда.

Если он не перейдет этим летом никуда, то ничего страшного. Один-два года он еще может поиграть в «Наполи». Кварацхелия еще молодой, у него все впереди. У него есть хороший агент, и он, если что, решит вопрос с будущем Хвичи.

Кварацхелия показал, что уже готов играть на уровне «Барселоны» и «Реала». Он не случайно стал лучшим игроком Серии А. Он заслужил такой трансфер», – сказал двукратный чемпион России в составе «Рубина» Лаша Салуквадзе.

11 комментариев

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Roman
Рубин в ФНЛ не потянул, убежав в слабенькую Серию А. Какой ему ещё Реал-то после этого?
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Пепси пеналдувич
Да на это пофиг, Умтитт контракт с Барсой расторг, спортс не спи!
+8
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Peter Parker
Хорошо бы для начала провести ровный второй сезон в Наполи, чтобы не стать вторым Ферраном. А так, удачи
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pit4er
Ответ The Best
Это пока его первый сезон за Наполи (в конце кстати сдал немного,было несколько матчей без результативных действий).Рано ему в Реал или Барселону,пусть ещё 1-2 сезона за Наполи поиграет.
Несколько? 14 последних матчей подряд
+3
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The Best
Ответ pit4er
Несколько? 14 последних матчей подряд
Тем более)
+3
0
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The Best
Это пока его первый сезон за Наполи (в конце кстати сдал немного,было несколько матчей без результативных действий).Рано ему в Реал или Барселону,пусть ещё 1-2 сезона за Наполи поиграет.
+3
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Двестик Двестик
Ответ Peter Parker
Хорошо бы для начала провести ровный второй сезон в Наполи, чтобы не стать вторым Ферраном. А так, удачи
Да, пока очень похоже на Красича. Того полсезона тоже называли новым Недведом.

Если ошибаюсь в сравнении, буду только рад.
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Darkwood Clan
Ага, щас бы нн из Грузии шарить за футбол. Пусть Хвича созончик ещё отыграет, и потом посмотрим
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Dimario
Давайте будем честны.
Хвичу уже раскусила половина серии А во второй половине сезона.
Калабрия его стабильно уничтожал и не давал ничего сделать. При этом Давиде не самый сильный защитник.
Так что, боюсь, Хвичу продавать нужно сейчас, иначе в цене упадет
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Бухгалтер2021
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в Реале он даже на банке не будет
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инок
Что-бы доказать, что он не игрок одного сезона, Хвиче нужно остаться в Неаполе. А лучше насовсем, и стать его легендой.
Удачи ему в большом футболе.
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