Хвича заявил, что Спаллетти был ему как отец: «Благодаря ему я стал тем игроком, которым являюсь сегодня. Он дал мне возможность играть на самом высоком уровне и всегда поддерживал»

Теги Лучано Спаллетти серия А Италия Наполи Хвича Кварацхелия Футбол

Хвича Кварацхелия высказался о работе с Лучано Спаллетти.

– Можно ли сказать, что Спаллетти был тебе как отец?

– Да. И я никогда не смогу отблагодарить его в полной мере. Это был поворотный момент в моей карьере: он дал мне возможность играть на самом высоком уровне и всегда поддерживал меня, даже в самые трудные моменты.

Когда я не мог выложиться по полной, он всегда был рядом, чтобы подбодрить меня, защитить, посоветовать, как с этим бороться. Я стал тем игроком, которым являюсь сегодня, благодаря ему, – сказал вингер «Наполи».

Спаллетти покинул неаполитанскую команду после чемпионства в сезоне-2022/23. 

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9 комментариев

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Слуцкий плачет.
Но интервью для итальянских журналистов, что то другое сказать было вряд ли возможно
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Пора Хвиче уходить из Наполи, после ухода папы Спалетти там выжженная земля.
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А Слуцкий кто? )))
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Спаллетти решительно не похож ни на одного тренера. Не только игроки его команды, но и её болельщики для него близкие по духу люди. Стоит хотя бы посмотреть снимок из заснеженного Питера, где он бежит к трибунам болел, обнаживших торс в поддержку команды. Лучано, южный человек, тоже раздет по пояс. Лицо его светится радостью. Он тот, кто если трудно, никогда не скажет "Это ваши проблемы". Помним, любим.
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Хвича красавчик
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Хвича молодчик!
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...А Слуцкий был как мама...
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