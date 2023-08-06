Хвича заявил, что Спаллетти был ему как отец: «Благодаря ему я стал тем игроком, которым являюсь сегодня. Он дал мне возможность играть на самом высоком уровне и всегда поддерживал»
Хвича Кварацхелия высказался о работе с Лучано Спаллетти.
– Можно ли сказать, что Спаллетти был тебе как отец?
– Да. И я никогда не смогу отблагодарить его в полной мере. Это был поворотный момент в моей карьере: он дал мне возможность играть на самом высоком уровне и всегда поддерживал меня, даже в самые трудные моменты.
Когда я не мог выложиться по полной, он всегда был рядом, чтобы подбодрить меня, защитить, посоветовать, как с этим бороться. Я стал тем игроком, которым являюсь сегодня, благодаря ему, – сказал вингер «Наполи».
Спаллетти покинул неаполитанскую команду после чемпионства в сезоне-2022/23.
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Но интервью для итальянских журналистов, что то другое сказать было вряд ли возможно