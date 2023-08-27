«Арсенал» отдал Тирни в аренду «Сосьедаду» до конца сезона

Киран Тирни проведет сезон в «Реал Сосьедад».

« » арендовал Тирни у « » до конца сезона-2023/24.

Сообщалось, что испанский клуб полностью возьмет на себя обязательства по зарплате 26-летнего защитника.

В АПЛ-2022/23 провел за «Арсенал» 27 матчей. Его подробная статистика доступна здесь.

Изображение: twitter.com/RealSociedad

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку