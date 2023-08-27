«Арсенал» отдал Тирни в аренду «Сосьедаду» до конца сезона
Киран Тирни проведет сезон в «Реал Сосьедад».
«Сосьедад» арендовал Тирни у «Арсенала» до конца сезона-2023/24.
Сообщалось, что испанский клуб полностью возьмет на себя обязательства по зарплате 26-летнего защитника.
В АПЛ-2022/23 Тирни провел за «Арсенал» 27 матчей. Его подробная статистика доступна здесь.
Изображение: twitter.com/RealSociedad
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Тирни не подходит системе.. Системе которая дает неслабые сбои.
он кстати уже дал интервью
Киран Тирни
Как приняли в «Реале Сосьедад»
«Первое впечатление было очень хорошим. Все были очень добры ко мне. Я уже видел стадион, он прекрасен. Приезд сюда - это захватывающая перемена» заверил он сайт "Реала".
«Реале Сосьедад»
«Клуб очень хороший, он уже несколько лет играет в Европу. Хорошие болельщики. Возможность играть за «Реал Сосьедад» это фантастика»
Лига Чемпионов
«Все игроки хотят играть в Лиге чемпионов, и меня это мотивирует. Я уверен, что я и мои товарищи по команде в этом сезоне отдадим 100% ради болельщиков и клуба»
Тоесть Артета сразу решил выкинуть его и плевать, что игроки на эту позицию нужны... 🤷🏻
Идиотская позиция, как и нежелание покупать игрока на позицию форварда. Ну а зачем, лучше нулевого Хавертса купить... несмотря на уйму имеющихся полузащитников в атаку... 🤦 НЕТ! Не будем покупать форварда, купим Хавертса и будем Смит-Роу и прочих мариновать на лавке 😅
И будем выпускать Хавертса КАЖДЫЙ МАТЧ, и плевать что он нулевой...