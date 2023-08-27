«Арсенал» отдал Тирни в аренду «Сосьедаду» до конца сезона

Теги премьер-лига Англия Реал Сосьедад Ла Лига Арсенал трансферы Киран Тирни Футбол

Киран Тирни проведет сезон в «Реал Сосьедад».

«Сосьедад» арендовал Тирни у «Арсенала» до конца сезона-2023/24.

Сообщалось, что испанский клуб полностью возьмет на себя обязательства по зарплате 26-летнего защитника.

В АПЛ-2022/23 Тирни провел за «Арсенал» 27 матчей. Его подробная статистика доступна здесь.

Изображение: twitter.com/RealSociedad

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18 комментариев

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Артём Клагиш
але, в Сосьедад Захаряна, опомнитесь
+31
-1
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flash166
Будут с Арсеном разрывать на фланге, скринте
+10
-1
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Billy_Shears
Класс, чтобы поставить на левый фланг цз, а потом поменять его на Зинченко, который потерял мяч перед вторым голом.
Тирни не подходит системе.. Системе которая дает неслабые сбои.
+3
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DRCH
Зря…
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Матвей Суицидин
Хорошее усиление под ЛЧ
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Милдронат Бромантанов
Гениально. Тимбер вылетел с крестами и решили остаться на весь сезон с одним вечным травматом Зинченко...
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Турку Финляндия*
Молодец что перешёл РС классный клуб и Иманоль поможет ему много стать топом.

он кстати уже дал интервью

Киран Тирни
Как приняли в «Реале Сосьедад»
«Первое впечатление было очень хорошим. Все были очень добры ко мне. Я уже видел стадион, он прекрасен. Приезд сюда - это захватывающая перемена» заверил он сайт "Реала".
«Реале Сосьедад»
«Клуб очень хороший, он уже несколько лет играет в Европу. Хорошие болельщики. Возможность играть за «Реал Сосьедад» это фантастика»
Лига Чемпионов
«Все игроки хотят играть в Лиге чемпионов, и меня это мотивирует. Я уверен, что я и мои товарищи по команде в этом сезоне отдадим 100% ради болельщиков и клуба»
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TennisForever
Промелькнула мысль что они судью Тирни в аренду отдали😁
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Artuom Batishev
Ответ Милдронат Бромантанов
Гениально. Тимбер вылетел с крестами и решили остаться на весь сезон с одним вечным травматом Зинченко...
Тирни, как и еще несколько игроков, уже некоторое время тренировались отдельно от команды.

Тоесть Артета сразу решил выкинуть его и плевать, что игроки на эту позицию нужны... 🤷🏻

Идиотская позиция, как и нежелание покупать игрока на позицию форварда. Ну а зачем, лучше нулевого Хавертса купить... несмотря на уйму имеющихся полузащитников в атаку... 🤦 НЕТ! Не будем покупать форварда, купим Хавертса и будем Смит-Роу и прочих мариновать на лавке 😅

И будем выпускать Хавертса КАЖДЫЙ МАТЧ, и плевать что он нулевой...
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Милдронат Бромантанов
Ответ Artuom Batishev
Тирни, как и еще несколько игроков, уже некоторое время тренировались отдельно от команды. Тоесть Артета сразу решил выкинуть его и плевать, что игроки на эту позицию нужны... 🤷🏻 Идиотская позиция, как и нежелание покупать игрока на позицию форварда. Ну а зачем, лучше нулевого Хавертса купить... несмотря на уйму имеющихся полузащитников в атаку... 🤦 НЕТ! Не будем покупать форварда, купим Хавертса и будем Смит-Роу и прочих мариновать на лавке 😅 И будем выпускать Хавертса КАЖДЫЙ МАТЧ, и плевать что он нулевой...
Хаверца очевидно выпускают из-за суммы трансфера и огромной лички, надеюсь это временно, да и вообще получается поменяли Джаку на него, это идиотизм, Гранит провёл шикарный сезон, капитан, уж тогда его надо было деньгами удерживать. ЦФ топовый допустим Артете особо не нужен, без него прошлый сезон долго вывозили, но блин сейчас начинается трэш со всеми этими Кивиорами на краю и Парти на ПЗ, т.е. по сути мы сами уничтожили свой работающий прошлогодний центр поля, кинув туда Райса и ему ещё Хаверца мертвого в напарники, Эдегор даже от этого косячиьь начал. Короче это какой-то каскад ошибок идёт имхо.
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Umid Rahimov
Вот только зачем? Впереди много игр никто не застрахован от травм, он не плох был для ратации
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EKSPERT
Тирни никак не был бы лишним.И ЦЗ может играть кстати с учетом травмы Тимбера.Очень жалко.Будем смотреть что будет делать Арсенал,ведь ЦЗ необходим для команды,на Холдинга в основе я смотреть уже не могу,извините
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Artuom Batishev
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Врятли. В РС всегда дают возможность раскрыться.
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Турку Финляндия*
Ответ Artuom Batishev
Врятли. В РС всегда дают возможность раскрыться.
у них мощная полузащита он никого не сможет подвинуть сейчас, у него длинный контракт. не удивлюсь что РС может его и в аренду отдать и это не будет трагедия. Если будет выходить на замену и усиливать игру, то современном может и получится пробиться в состав, но сейчас шансов 0
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Турку Финляндия*
Ответ Artuom Batishev
Естественно он должен себя сначала показать. Врятли кто-то думал, что его прям под старт купили 😅 Ему, как и другим, дадут шансы... а остальное уже от игрока будет зависеть.
Согласен
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Милдронат Бромантанов
Ответ Artuom Batishev
Тирни, как и еще несколько игроков, уже некоторое время тренировались отдельно от команды. Тоесть Артета сразу решил выкинуть его и плевать, что игроки на эту позицию нужны... 🤷🏻 Идиотская позиция, как и нежелание покупать игрока на позицию форварда. Ну а зачем, лучше нулевого Хавертса купить... несмотря на уйму имеющихся полузащитников в атаку... 🤦 НЕТ! Не будем покупать форварда, купим Хавертса и будем Смит-Роу и прочих мариновать на лавке 😅 И будем выпускать Хавертса КАЖДЫЙ МАТЧ, и плевать что он нулевой...
Ещё и со связкой шикарной Габриэля и Салиба непонятки. А Смит-Роу да, хотелось бы, чтобы шанс получил, до травмы был очень неплох, но сейчас мы его толком не видим, к сожалению.
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