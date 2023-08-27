Хау считает, что Трента надо было удалить: «Два ключевых момента – этот и красная ван Дейка, и в первом судья ошибся. Но не думаю, что «Ньюкасл» проиграл из-за этого»

Теги Ньюкасл премьер-лига Англия судьи Вирджил ван Дейк Эдди Хау Джон Брукс судья Трент Александер-Арнолд Энтони Гордон Футбол

Эдди Хау считает, что Трента Александер-Арнолда следовало удалить с поля.

В 3-м туре АПЛ «Ливерпуль» обыграл «Ньюкасл» со счетом 2:1, играя в меньшинстве после удаления Вирджила ван Дейка на 28-й минуте. На 6-й минуте матча судья Джон Брукс показал желтую карточку Тренту Александер-Арнолду за агрессивное поведение после фола Энтони Гордона.

«Не хочется видеть удаления игроков, но я подумал, что судья ошибся. Два ключевых момента – этот и красная карточка ван Дейка, и в первом была ошибка.

Я не считаю это причиной, по которой мы не выиграли – давайте проясним, что это зависело от нас. Но этот момент был для нас особенно неприятным», – сказал главный тренер «Ньюкасла» в интервью Sky Sports.

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22 комментария

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Fooler
Тренту как раз так и первую жёлтую не должны были давать, а вторую должны были. Все честно.
+25
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griphon
Лол, жёлтая Трента - это вообще не жёлтая, там Гордон фолил
+20
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kacnep
90 минут дома, 60 минут в большинстве, 2 момента за все время, 1 гол, клоун-судья помогающий, но все дело в неудалении, да
+20
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+17
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Big Gato
А че про Жоэлинтона молчит? Чудак на желтую минимум наиграл, постоянно срывал атаки Ливерпуля
+8
0
+8
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ta-tosha
Даже Хау признает, что судья ошибся с удалением ВВД. По Тренту по факту тоже - но тут он исправлял собственную ошибку, не дав Гордону желтую и даже не назначив штрафной за грубый толчок Арнольда на трибуны. А Вирджила удалил ни за что, в оправдание первых ошибок. И это судья Фифа на минутку. Кроссворд.
Все это, и куча грубых ошибок в других матчах первых 3 туров говорит об одном - судьи не готовы к сезону, вар не работает, каждый судит на свой вижн. Уэбба нужно срочно уволить с должности главы СК. АПЛ должна принимать решение
+5
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Lidin_papa
Ответ kacnep
90 минут дома, 60 минут в большинстве, 2 момента за все время, 1 гол, клоун-судья помогающий, но все дело в неудалении, да
"2 момента за все время"(c) Как это стыкуется с "У Алиссона 7 сэйвов в матче «Ливерпуля» с «Ньюкаслом». Это рекорд вратаря в АПЛ"? ;))
+5
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Марат Романов
Вообще уже берегов не видят.левейшая первая жёлтая тренту и крайне спорная красная
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Бола Батыров
Абаскаль автор этого интервью?)
+8
-3
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Artuom Batishev
Ответ kacnep
90 минут дома, 60 минут в большинстве, 2 момента за все время, 1 гол, клоун-судья помогающий, но все дело в неудалении, да
"2 момента за все время"... и у Алиссона 7 сейвов... Чудеса!
+3
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llolishe
А Жоэлинтона который весь матч костоломил против Ливерпуля ненадо было удалять?
Красная Ван Дейка за симуляцию Исака
+3
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Евгений Кретович
Ну если уж буквоедствовать, то на Тренте фол был перед тем, как он мяч откинул
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Джанлука Нальюка
Ответ Fooler
Тренту как раз так и первую жёлтую не должны были давать, а вторую должны были. Все честно.
Вторую точно не за что. Гордона накрывал второй игрок, легкий толчок на чужой половине.это не желтая
+3
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Джанлука Нальюка
Хау грех жаловаться на судейство. Трента посадили на нелепую желтую, ван дейка удалили.все было в его руках, нытье про судейство неуместно
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BARCA_10
Если бы у Ливерпуля удалили второго, то они бы сыграли 2:2))
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Бритые_ноги_Неймара
это просто сюр какой-то. Арнольд получил жёлтую за то что на нем фолил Гордон, но слепошарый судья посчитал что Арнольд откинул мяч. Красная Ван Дейку очень спорная, Жоэльтон весь матч ломал футболистов Ливерпуля и по итогу ушел без жёлтой. На Собослае сегодня сделали похожую накладку как сделал Макалистер в матче с Борнмутом(получил красную) и ничего, даже фол не показали. Это просто месть судей Клоппу за матч с Тоттенхэмом, теперь весь сезон будут судьи будут топить Ливерпуль.
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arisstopane
по этой логике
если трента за такое удалять,
то Жоэльтона по-совокупеости фолов надо было просто убить)
судью на мыло!)
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Арман Мартиросян
А лучше бы Алиссона ещё удалили, чтоб наверняка. А то, зараза, не дал забивать каслу.
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vel
Но если Ньюкасл проиграл не из-за этого, зачем на это пенять?
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VITALIVITALI
Ответ ta-tosha
Даже Хау признает, что судья ошибся с удалением ВВД. По Тренту по факту тоже - но тут он исправлял собственную ошибку, не дав Гордону желтую и даже не назначив штрафной за грубый толчок Арнольда на трибуны. А Вирджила удалил ни за что, в оправдание первых ошибок. И это судья Фифа на минутку. Кроссворд. Все это, и куча грубых ошибок в других матчах первых 3 туров говорит об одном - судьи не готовы к сезону, вар не работает, каждый судит на свой вижн. Уэбба нужно срочно уволить с должности главы СК. АПЛ должна принимать решение
Можно узнать,где Хау признает,что судья ошибся с удалением Ван Дейка?
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Андрей Катков
Ответ kacnep
90 минут дома, 60 минут в большинстве, 2 момента за все время, 1 гол, клоун-судья помогающий, но все дело в неудалении, да
Точно 2 момента?
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