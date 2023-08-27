Хау считает, что Трента надо было удалить: «Два ключевых момента – этот и красная ван Дейка, и в первом судья ошибся. Но не думаю, что «Ньюкасл» проиграл из-за этого»

Эдди Хау считает, что Трента Александер-Арнолда следовало удалить с поля.

В 3-м туре АПЛ «Ливерпуль» обыграл «Ньюкасл» со счетом 2:1, играя в меньшинстве после удаления ван Дейка на 28-й минуте. На 6-й минуте матча судья показал желтую карточку за агрессивное поведение после фола .

«Не хочется видеть удаления игроков, но я подумал, что судья ошибся. Два ключевых момента – этот и красная карточка ван Дейка, и в первом была ошибка.

Я не считаю это причиной, по которой мы не выиграли – давайте проясним, что это зависело от нас. Но этот момент был для нас особенно неприятным», – сказал главный тренер « » в интервью Sky Sports.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку