Хау считает, что Трента надо было удалить: «Два ключевых момента – этот и красная ван Дейка, и в первом судья ошибся. Но не думаю, что «Ньюкасл» проиграл из-за этого»
Эдди Хау считает, что Трента Александер-Арнолда следовало удалить с поля.
В 3-м туре АПЛ «Ливерпуль» обыграл «Ньюкасл» со счетом 2:1, играя в меньшинстве после удаления Вирджила ван Дейка на 28-й минуте. На 6-й минуте матча судья Джон Брукс показал желтую карточку Тренту Александер-Арнолду за агрессивное поведение после фола Энтони Гордона.
«Не хочется видеть удаления игроков, но я подумал, что судья ошибся. Два ключевых момента – этот и красная карточка ван Дейка, и в первом была ошибка.
Я не считаю это причиной, по которой мы не выиграли – давайте проясним, что это зависело от нас. Но этот момент был для нас особенно неприятным», – сказал главный тренер «Ньюкасла» в интервью Sky Sports.
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Все это, и куча грубых ошибок в других матчах первых 3 туров говорит об одном - судьи не готовы к сезону, вар не работает, каждый судит на свой вижн. Уэбба нужно срочно уволить с должности главы СК. АПЛ должна принимать решение
Красная Ван Дейка за симуляцию Исака
если трента за такое удалять,
то Жоэльтона по-совокупеости фолов надо было просто убить)
судью на мыло!)