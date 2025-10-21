Семшов про «Спартак»: «Удивительно, что в РПЛ не забил ни один русский игрок. Вроде бы народная команда, а на выходе – международная. Есть вопросы по игре, о чемпионстве я бы не говорил»
Игорь Семшов удивлен тем, что россияне не забивают на «Спартак».
«Применительно к «Спартаку» я бы вообще сейчас не говорил о чемпионстве. Отрыв большой, есть вопросы по игре. Надо говорить о том, что нужна серия побед, как это было в прошлом году.
Для меня новость, что у «Спартака» голов в РПЛ этого сезона не забил ни один русский игрок. Да, россияне в основном играют в обороне… Но все равно удивительно.
Вроде бы народная команда, а получается на выходе – команда международная. Удивительные времена настали!» – заявил бывший полузащитник сборной России.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
