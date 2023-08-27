«Юве» отдал защитника Фработту в аренду «Бари» с правом выкупа
Защитник «Ювентуса» Джанлука Фработта проведет сезон в «Бари».
Фработта будет выступать за «Бари» на правах аренды. По окончании соглашения клуб из итальянской серии B сможет выкупить защитника у «Ювентуса».
Сезон-2022/23 Фработта провел в аренде во «Фрозиноне», за который отыграл 22 матча во втором дивизионе Италии. Подробная статистика 24-летнего защитника доступна здесь.
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