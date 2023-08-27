«Юве» отдал защитника Фработту в аренду «Бари» с правом выкупа

Теги Ювентус серия А Италия трансферы Бари Д2 Италия Джанлука Фработта Футбол

Защитник «Ювентуса» Джанлука Фработта проведет сезон в «Бари».

Фработта будет выступать за «Бари» на правах аренды. По окончании соглашения клуб из итальянской серии B сможет выкупить защитника у «Ювентуса».

Сезон-2022/23 Фработта провел в аренде во «Фрозиноне», за который отыграл 22 матча во втором дивизионе Италии. Подробная статистика 24-летнего защитника доступна здесь.

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4 комментария

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Islam Gasanov
Логично что с правом выкупа ведь игроку уже 24,а он так и не раскрыл свой потенциал оставшись игроком уровня серии Б.
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Niels
Фработта конечно деградирует. Надеюсь в Бари проявит себя они выкупят его
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Juve164
Ответ Алексей Малютин
Опять негодяй Аллегри, продает перспективный молодняк, да такой, что нужен только помоям из пердива. Аллегриаут
Какой же ты всё-таки аллегрифил! Насколько нужно быть фанатом этого физрука, чтоб писать откровенную чушь, позорясь в комментариях, лишь бы выгородить лысого..
Выставлять себя перед другими людьми посмешищем, лишь бы Аллегри был в почёте на спортсе)
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