«Барселона» зарегистрировала Алонсо в Ла Лиге. Он сможет сыграть с «Вильярреалом»

«Барселона» зарегистрировала Маркоса Алонсо в Ла Лиге.

Защитник включен в состав «Барселоны» на сайте Ла Лиги. Таким образом, его новый контракт, рассчитанный до 2024 года, зарегистрирован. Алонсо сможет сыграть за «Барселону» уже в завтрашнем матче 3-го тура против « ».

Каталонскому клубу осталось зарегистрировать вратаря Иньяки Пенью и защитника Иньиго Мартинеса. Кроме того, не зарегистрирован новый контракт Алекса Бальде, который по-прежнему числится в «Барсе» как игрок молодежной команды.

Ранее сообщалось, что Маркос не собирается уходить из «Барсы», несмотря на трудности с регистрацией его контракта. Статистику 32-летнего можно найти здесь.

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