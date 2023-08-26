«Барселона» зарегистрировала Алонсо в Ла Лиге. Он сможет сыграть с «Вильярреалом»

Теги Барселона Вильярреал Ла Лига Маркос Алонсо Футбол

«Барселона» зарегистрировала Маркоса Алонсо в Ла Лиге.

Защитник включен в состав «Барселоны» на сайте Ла Лиги. Таким образом, его новый контракт, рассчитанный до 2024 года, зарегистрирован. Алонсо сможет сыграть за «Барселону» уже в завтрашнем матче 3-го тура Ла Лиги против «Вильярреала».

Каталонскому клубу осталось зарегистрировать вратаря Иньяки Пенью и защитника Иньиго Мартинеса. Кроме того, не зарегистрирован новый контракт Алекса Бальде, который по-прежнему числится в «Барсе» как игрок молодежной команды.

Ранее сообщалось, что Маркос не собирается уходить из «Барсы», несмотря на трудности с регистрацией его контракта. Статистику 32-летнего Алонсо можно найти здесь.

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8 комментариев

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Игорь Климов
Удачи Алонсо в Барселоне!
+2
-2
0
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Ответ Стахович
Обидно конечно за Иньиго.Хави наобещал ему всего,а по сути он будет последним вариантом
Он просто травмирован и нет смысла его раньше других регистрировать, что за бред
+3
-3
0
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