«Ньюкасл» после ошибки Трента забил «Ливерпулю». Защитник пропустил мяч после паса Салаха, и Гордон вышел один на один
Трент Александер-Арнолд совершил ошибку, приведшую к голу «Ньюкасла».
На 25-й минуте вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах из центра поля отдал передачу назад. Защитник не сумел остановить мяч, и хавбек «сорок» Энтони Гордон подобрал его и реализовал выход один на один с вратарем.
«Ньюкасл» повел в счете, а вскоре остался в большинстве в результате удаления защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.
«Ньюкасл» – «Ливерпуль». 1:0 – Гордон открыл счет. Онлайн-трансляция
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