«Ньюкасл» после ошибки Трента забил «Ливерпулю». Защитник пропустил мяч после паса Салаха, и Гордон вышел один на один

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Мохамед Салах Трент Александер-Арнолд Футбол

Трент Александер-Арнолд совершил ошибку, приведшую к голу «Ньюкасла».

На 25-й минуте вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах из центра поля отдал передачу назад. Защитник не сумел остановить мяч, и хавбек «сорок» Энтони Гордон подобрал его и реализовал выход один на один с вратарем.

«Ньюкасл» повел в счете, а вскоре остался в большинстве в результате удаления защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.

«Ньюкасл» – «Ливерпуль». 1:0 – Гордон открыл счет. Онлайн-трансляция

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9 комментариев

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soda overdose
По делу, да, но как минимум и у сорок Жоэлинтон на желтую наиграл за первый тайм
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<~Inter~>
Ответ soda overdose
По делу, да, но как минимум и у сорок Жоэлинтон на желтую наиграл за первый тайм
Вообще по правилам же нельзя давать карточку по совокупности моментов. Жоэлинтон скорее мастерски используют тактику мелкого фола в центре поля
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Арсен Мирхамзаев
Ответ LiverpoolUA
Лидеры команды Трент и Дэйк должны контролировать себя и партнёров. А не вытворять вот такое.
Трент какой на хрен лидер?! Пока его не уберут, любая команда будет забивать с его фланга. Ливерпуль если хочет бороться за чемпионство, то от Трента должны избавиться. Он все нервы измотал защитник хренов!
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LiverpoolUA
Лидеры команды Трент и Дэйк должны контролировать себя и партнёров. А не вытворять вот такое.
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Арсен Мирхамзаев
Трента вообще надо убрать из команды.
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Илья Ворошилов
Трента к арабам отправить бы. Такой игрок для сборной не нужен
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