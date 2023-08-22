«ПСЖ» может отдать Экитика в аренду «Вест Хэму» с правом выкупа за 35 млн евро. Форварда хотели включить в сделку с «Айнтрахтом» по Коло-Муани
Форвард «ПСЖ» Юго Экитик может перейти в «Вест Хэм».
По информации L’Equipe, «ПСЖ» и «Вест Хэм» ведут переговоры по трансферу Экитика. Ожидается, что «Вест Хэм» в ближайшее время направит парижанам предложение об аренде 21-летнего нападающего с правом выкупа за сумму около 35 миллионов евро.
Также сообщается, что «ПСЖ» предлагал включить Экитика в сделку с «Айнтрахтом» по Рандалю Коло-Муани.
Соглашение Юго Экитика с «ПСЖ» действует до 2027 года. Со статистикой форварда можно ознакомиться здесь.
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