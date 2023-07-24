Рошу предложили «Фламенго», интерес есть у «Фенербахче» и саудовцев. Его агент сообщил, что защитник не рассматривает уход из ЦСКА

Теги ЦСКА Фламенго высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Фенербахче высшая лига Турция возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия агенты Виллиан да Силва Роша Спорт-Экспресс Футбол

Виллиан да Силва Роша может перейти во «Фламенго».

Как сообщает Goal, бразильскому клубу предложили подписать защитника в конце июня, и сам футболист заинтересован в трансфере.

ЦСКА рассчитывает выручить от 7 до 10 млн евро. Сейчас у клуба есть предложение из Саудовской Аравии (6 млн евро), также с футболистом ведет переговоры «Фенербахче». Утверждается, что отступные за Рошу – 20 млн евро.

Агент Маркос Тито, представляющий интересы бразильца, прокомментировал информацию о спросе на игрока.

«На данный момент Рошей интересуются клубы из Саудовской Аравии и Турции. Интереса со стороны «Фламенго» и других бразильских клубов к игроку нет.

Но сейчас Виллиан сосредоточен на ЦСКА и не рассматривает уход из команды», – заявил агент.

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36 комментариев

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Ярик01
Как понимаю, у ЦСКА переизбыток защитников, особенно центральных )
+30
-1
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CSKAvrn
Так, ну по защитникам вроде все нормально, Березуцкие в отличной форме и ехать далеко не нужно, надеюсь и Думбия прошел просмотр ( все же отыграл свое в товарке), осталось фланги инсайдами усилить. Можно попробовать пригласить Красича, Гусева, Осмара Феррейру, а в защиту для конкуренции с Гаичем рассмотреть Эдуардо Ратиньо или найти Чиди Одиа
+22
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Ena Therapy
Ну вы а думали, просто так Березуцкого на презентацию формы позвали?
+11
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Кондитер
Ответ Михаил Хромаков
хороший защитник, может тоже в Спартак перейдет?)
с соболевым письки показывать друг другу ?)
+10
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Rafael Sarkisian
Это же шутка??
+6
-1
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Владислав Булгаков
А что это за распродажа у ЦСКА?
Очередной токсичные иностранец для тренера?
Аж грустно стало... А так хорошо закончили прошлый сезон
+7
-2
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Dmitry Nizovtsev
Меня пугает, что ЦСКА это же вроде как армия и ведут они себя так, словно близок конец света. Советую закупить продукты и соль
+4
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Олег Комисаров
Такими темпами купят своего воспитанника Чернова у Спартака .
+3
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Alex Metallov
Да, давайте продадим их всех! Продадим всех!
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TaR
У бразильцев откуда столько денег стало?
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Владислав Булгаков
Ответ riverman1980
Да, конечно, же Федотову хочется играть Мухиным и Набабкиным вместо Медины и Роши.
Ох уж этот Мухин.. Топарь же!!!
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Hurrep
Ответ Ярик01
Как понимаю, у ЦСКА переизбыток защитников, особенно центральных )
да, защитников дохера. и ведь все здоровы, как на зло. главная интрига каждую неделю, кто лучше готов, кого же федотов пустит в старт
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Overkiller
Ответ TaR
У бразильцев откуда столько денег стало?
В смысле "откуда у них деньги"? У их клубов поставка игроков в Европу уже давно конвейером безостановочным идёт.
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ltkmaby
Ответ TaR
У бразильцев откуда столько денег стало?
Они тоже умеют нефтью торговать
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Григорий Геник
ЦСКА как будто бы уже забил на чемпионат
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Михаил Хромаков
хороший защитник, может тоже в Спартак перейдет?)
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Mu5ta
Фейк
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Владислав88
Бедный Федотов, ему один дубль оставляют. Слуцкий бы уже весь изнылся бы на его месте.
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ltkmaby
В ЦСКА нашли конспекты Цорна?
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Shuller18
Не понял, если агент не рассматривает уход Роши, тогда кто предложил его Фламенго и прочим?
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Лужин
Вообще ни для кого РПЛ не стала трамплином в Европу, либо возвращаются в Бразилии либо к арабам едут.
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Дрю2
этого не будет
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Двоечник
Где шутка про последнего уходящего и выключенный свет?
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fil_spb
Представили лица болельщиков ЦСКА при чтении новости?
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Михаил Хромаков
Ответ Кондитер
с соболевым письки показывать друг другу ?)
на тренировках пусть показывают) и юные зрители не увидят)
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