Рошу предложили «Фламенго», интерес есть у «Фенербахче» и саудовцев. Его агент сообщил, что защитник не рассматривает уход из ЦСКА
Виллиан да Силва Роша может перейти во «Фламенго».
Как сообщает Goal, бразильскому клубу предложили подписать защитника в конце июня, и сам футболист заинтересован в трансфере.
ЦСКА рассчитывает выручить от 7 до 10 млн евро. Сейчас у клуба есть предложение из Саудовской Аравии (6 млн евро), также с футболистом ведет переговоры «Фенербахче». Утверждается, что отступные за Рошу – 20 млн евро.
Агент Маркос Тито, представляющий интересы бразильца, прокомментировал информацию о спросе на игрока.
«На данный момент Рошей интересуются клубы из Саудовской Аравии и Турции. Интереса со стороны «Фламенго» и других бразильских клубов к игроку нет.
Но сейчас Виллиан сосредоточен на ЦСКА и не рассматривает уход из команды», – заявил агент.
Очередной токсичные иностранец для тренера?
Аж грустно стало... А так хорошо закончили прошлый сезон