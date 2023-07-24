Рошу предложили «Фламенго», интерес есть у «Фенербахче» и саудовцев. Его агент сообщил, что защитник не рассматривает уход из ЦСКА

Виллиан да Силва Роша может перейти во «Фламенго».

Как сообщает Goal, бразильскому клубу предложили подписать защитника в конце июня, и сам футболист заинтересован в трансфере.

ЦСКА рассчитывает выручить от 7 до 10 млн евро. Сейчас у клуба есть предложение из Саудовской Аравии (6 млн евро), также с футболистом ведет переговоры « ». Утверждается, что отступные за – 20 млн евро.

Агент Маркос Тито, представляющий интересы бразильца, прокомментировал информацию о спросе на игрока.

«На данный момент Рошей интересуются клубы из Саудовской Аравии и Турции. Интереса со стороны « » и других бразильских клубов к игроку нет.

Но сейчас Виллиан сосредоточен на и не рассматривает уход из команды», – заявил агент.