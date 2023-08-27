Холанд не реализовал пенальти в матче с «Шеффилдом» – попал в штангу

Теги Шеффилд Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия судьи Джон Иган Эрлинг Холанд Джарред Джиллетт Футбол

Эрлинг Холанд не реализовал пенальти в игре с «Шеффилд Юнайтед».

Защитник «Шеффилда» Джон Иган сыграл рукой в своей штрафной, и арбитр Джарред Джиллетт назначил пенальти.

На 37-й минуте форвард «Манчестер Сити» ударил с точки и попал в штангу.

На счету Холанда 2 гола в 2 стартовых турах АПЛ. Его статистика – здесь.

Изображение: кадр из трансляции Viaplay

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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63 комментария

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udiekemen
Со всеми бывает
+25
-6
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Отец Абду
Ответ Artem Piatkov
Это фигня Он лучший бомбардир АПЛ и ЛЧ прошлого сезона ✨36+8 в АПЛ (рекорд Лиги) ✨12+1 в ЛЧ (выиграли в том числе благодаря этим голам) ✨3 гола в Кубке Англии (тоже победа) Что это если не ЗМ? И почему голы с пенальти (пускай это и Чемпионат Мира) стали котироваться выше, чем 3+2 с МЮ в АПЛ, Пента-трик Лейпцигу в 1/8 и 2+1 с Баварией в 1/4 ЛЧ?
Зачем одну и тоже печатать каждый раз?:) Все болелы, которые интересуются о футболе знают о его достижениях прошлого сезона...

Когда он побил рекорд АПЛ по голам за сезон, ты говорил: он обычный замыкальщик, его игра скучная, Роналду в 100 раз лучше него и тд

А щас когда речь идёт о ЗМ, ты сразу начал хвалить его ( лишь бы не Месси)... Странный такой:)
+23
-6
+17
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euskaldunak
Ответ Artem Piatkov
Это фигня Он лучший бомбардир АПЛ и ЛЧ прошлого сезона ✨36+8 в АПЛ (рекорд Лиги) ✨12+1 в ЛЧ (выиграли в том числе благодаря этим голам) ✨3 гола в Кубке Англии (тоже победа) Что это если не ЗМ? И почему голы с пенальти (пускай это и Чемпионат Мира) стали котироваться выше, чем 3+2 с МЮ в АПЛ, Пента-трик Лейпцигу в 1/8 и 2+1 с Баварией в 1/4 ЛЧ?
2 место зм
+19
-10
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Дзмітрый Фарботка
Ответ Artem Piatkov
Это фигня Он лучший бомбардир АПЛ и ЛЧ прошлого сезона ✨36+8 в АПЛ (рекорд Лиги) ✨12+1 в ЛЧ (выиграли в том числе благодаря этим голам) ✨3 гола в Кубке Англии (тоже победа) Что это если не ЗМ? И почему голы с пенальти (пускай это и Чемпионат Мира) стали котироваться выше, чем 3+2 с МЮ в АПЛ, Пента-трик Лейпцигу в 1/8 и 2+1 с Баварией в 1/4 ЛЧ?
футбол надо смотреть, а не только считать цифры. Красота не в цифрах.
+6
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Александр Колосов
Ответ Artem Piatkov
Это фигня Он лучший бомбардир АПЛ и ЛЧ прошлого сезона ✨36+8 в АПЛ (рекорд Лиги) ✨12+1 в ЛЧ (выиграли в том числе благодаря этим голам) ✨3 гола в Кубке Англии (тоже победа) Что это если не ЗМ? И почему голы с пенальти (пускай это и Чемпионат Мира) стали котироваться выше, чем 3+2 с МЮ в АПЛ, Пента-трик Лейпцигу в 1/8 и 2+1 с Баварией в 1/4 ЛЧ?
Заготовочки в ход пошли?)
+8
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Абдул Абакаев
Ответ Красная стрела
Я не хейтер Месси. Это может реально лучший игрок в истории футбола. Но человек уже давно играет лайтово и получает удовольствие от игры. И включается только когда ему интересно.
согласен. за Псж он так не рвал жилы, хотя отчасти это объяснимо. Холанд своё ещё возьмёт
+5
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Абдул Абакаев
без снабжения передачами КДБ, викинг что то совсем поник
+12
-8
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Rus Donskoy
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
и что ?
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Papa Paolo
Ответ udiekemen
Со всеми бывает
Тебя минусуют юзеры спортс, у которых 100% реализация пенальти во дворе 😅
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Артур Азимов
Вратарь упал ещё до удара, а он в штангу лупит. Вялый он сегодня, бледная тень.
+8
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Абдул Абакаев
Ответ Красная стрела
Объективно Зм кто то из Сити должен брать. Так уверено выступить и в АПЛ, и в Лч. 🤷🏿‍♂️ЧМ конечно важен, но его нельзя брать в отрыве.
кто угодно лишь бы не Месси. теперь у них даже нет явного конкурента😂
+17
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Waititi
Ответ Артур Азимов
Вратарь упал ещё до удара, а он в штангу лупит. Вялый он сегодня, бледная тень.
вообще не попадает в ритм игры, как инородное тело. молоко наверное с рыбой жахнул )))
+4
-3
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AnMe
Ответ Best game on Earth
Это будет потерей для мирового футбола, если Холанд сдуется. Надеюсь, вернётся на зверский уровень прошлого сезона.
Ему нужны подыгрывающие. Он сумасшедше реализует, но не создает. Забивать то будет, но чтобы прям пачками клал - нужно вернуть систему с Кевином и постоянно создавать для него моменты около ворот.
Не может сдуться, раз такое голевое чутье.
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Кашшай Чакырович
Ответ Красная стрела
Объективно Зм кто то из Сити должен брать. Так уверено выступить и в АПЛ, и в Лч. 🤷🏿‍♂️ЧМ конечно важен, но его нельзя брать в отрыве.
Ну если объективно то тогда Гвардиола должен получить золотой мяч ,потому что во всех важных матчах Холанд испорился ,а статистика Сити в прошлом году была лучше чем с Холандом ,пусть он и побил рекорд АПл ,но сам Сити забил без Холанда больше пропустил меньше и очков набрал больше ,у Сити команда звезда ,в которой главная звезда тренер ! А если судить объективно кто лучший игрок то это Месси ,с этим Сити он тоже выиграл бы все !близко к нему Де Брюйне ,но точно не Холанд ,я бы Де Брюйне отдал ,у Месси и так их полно и все знают что он лучший в истории ,но скорее всего награда уйдет к нему !
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VERBLYUD
Я бы понял, если бы Холанда в комментах защищали фанаты Сити или персофаны Холанда, но видеть тут позорных персофанов Роналду, это реально кринж... Что эти позорники тут делают? Идите смотрите чемп Саудовской Аравии.
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Красная стрела
Ответ Artem Piatkov
Это фигня Он лучший бомбардир АПЛ и ЛЧ прошлого сезона ✨36+8 в АПЛ (рекорд Лиги) ✨12+1 в ЛЧ (выиграли в том числе благодаря этим голам) ✨3 гола в Кубке Англии (тоже победа) Что это если не ЗМ? И почему голы с пенальти (пускай это и Чемпионат Мира) стали котироваться выше, чем 3+2 с МЮ в АПЛ, Пента-трик Лейпцигу в 1/8 и 2+1 с Баварией в 1/4 ЛЧ?
Поддержу. Человек просто убийца на своей позиции. Помимо личной статы, ещё трофеи
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Большое сердце Неймара
Ответ llolishe
Будет время посмотри матч Норвегия-Турция и посмотри как там Холланд играл
неужели так все печально? Сборные не очень интересно смотреть
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VERBLYUD
Ответ Сикарио
Что? Всем насрать на Лоханда. Причем здесь Роналду вообще, если он давно победил Меську по всем фронтам?))
ЗМ, ЗБ, ЧМ... Реально по всем фронтам победил
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VERBLYUD
Ответ Eden Hazard
в прошлом сезоне вообще легко было.
В прошлом сезоне Ланс отстал от ПСЖ всего на 1 очко.
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Anton Kortenko
это конец. отдадут в оренду какому то Викаслу Юнион из 8 лиги.
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rigobersong
Ответ VERBLYUD
Я бы понял, если бы Холанда в комментах защищали фанаты Сити или персофаны Холанда, но видеть тут позорных персофанов Роналду, это реально кринж... Что эти позорники тут делают? Идите смотрите чемп Саудовской Аравии.
А что им еще делать, их и так жизнь наказала:))
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Красная стрела
Ответ ВасилийАлибабаевич
Так пишет дилетант в футболе .
Бубнов, ты? 😂
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Красная стрела
Ответ Кашшай Чакырович
Ну если объективно то тогда Гвардиола должен получить золотой мяч ,потому что во всех важных матчах Холанд испорился ,а статистика Сити в прошлом году была лучше чем с Холандом ,пусть он и побил рекорд АПл ,но сам Сити забил без Холанда больше пропустил меньше и очков набрал больше ,у Сити команда звезда ,в которой главная звезда тренер ! А если судить объективно кто лучший игрок то это Месси ,с этим Сити он тоже выиграл бы все !близко к нему Де Брюйне ,но точно не Холанд ,я бы Де Брюйне отдал ,у Месси и так их полно и все знают что он лучший в истории ,но скорее всего награда уйдет к нему !
Гвардиола - это большая часть успеха, где б он не работал. Но крути не крути, а тренер это фактор, который влияет раскроется игрок или нет. Мы не можем оценивать исходя из того, что у этого получилось, потому что хороший клуб, а у этого нет, потому что плохой тренер и мешается. Так что это безусловно фактор, но он оставляется за скобками. Месси мог бы ещё много выиграть, если б выбрал не вариант с ПСЖ, а что поприличней. Но он выбрал вот такой предпенсионный вариант. 🤷🏿‍♂️А у Холланда всё сложилось. Отличная команда, тренер, собственные рекорды +трофеи. По мне, так это джекпот года.
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red hikkikomori
лена-полено 🤣
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Большое сердце Неймара
на его лице читалось, как он недоволен. Ему пора с игры забивать, хоть и опекают его вдвоем,то втроём
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