Холанд не реализовал пенальти в матче с «Шеффилдом» – попал в штангу

Эрлинг Холанд не реализовал пенальти в игре с «Шеффилд Юнайтед».

Защитник « » сыграл рукой в своей штрафной, и арбитр Джарред Джиллетт назначил пенальти.

На 37-й минуте форвард « » ударил с точки и попал в штангу.

На счету 2 гола в 2 стартовых турах . Его статистика – здесь.

Изображение: кадр из трансляции Viaplay

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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