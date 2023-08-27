Холанд не реализовал пенальти в матче с «Шеффилдом» – попал в штангу
Эрлинг Холанд не реализовал пенальти в игре с «Шеффилд Юнайтед».
Защитник «Шеффилда» Джон Иган сыграл рукой в своей штрафной, и арбитр Джарред Джиллетт назначил пенальти.
На 37-й минуте форвард «Манчестер Сити» ударил с точки и попал в штангу.
На счету Холанда 2 гола в 2 стартовых турах АПЛ. Его статистика – здесь.
Изображение: кадр из трансляции Viaplay
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Когда он побил рекорд АПЛ по голам за сезон, ты говорил: он обычный замыкальщик, его игра скучная, Роналду в 100 раз лучше него и тд
А щас когда речь идёт о ЗМ, ты сразу начал хвалить его ( лишь бы не Месси)... Странный такой:)
Не может сдуться, раз такое голевое чутье.