Шапи уйдет из «Краснодара» в аренду в греческий «Арис» с правом выкупа за 1 млн евро
Вингер «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов продолжит карьеру в Греции.
23-летний хавбек перейдет в «Арис» на правах аренды, сообщает инсайдер Иван Карпов. В сделке предусмотрено право выкупа за 1 млн евро.
В сезоне-2022/23 Сулейманов на правах аренды выступал за израильский «Хапоэль Беер-Шева». С его статистикой можно ознакомиться здесь.
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