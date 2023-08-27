Шапи уйдет из «Краснодара» в аренду в греческий «Арис» с правом выкупа за 1 млн евро

Вингер «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов продолжит карьеру в Греции.

23-летний хавбек перейдет в « » на правах аренды, сообщает инсайдер Иван Карпов. В сделке предусмотрено право выкупа за 1 млн евро.

В сезоне-2022/23 на правах аренды выступал за израильский «Хапоэль Беер-Шева». С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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