Шапи уйдет из «Краснодара» в аренду в греческий «Арис» с правом выкупа за 1 млн евро

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Арис высшая лига Греция Краснодар Магомед-Шапи Сулейманов Футбол

Вингер «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов продолжит карьеру в Греции.

23-летний хавбек перейдет в «Арис» на правах аренды, сообщает инсайдер Иван Карпов. В сделке предусмотрено право выкупа за 1 млн евро.

В сезоне-2022/23 Сулейманов на правах аренды выступал за израильский «Хапоэль Беер-Шева». С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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26 комментариев

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Зелёный гопник
А когда-то забивал Порту победные голы…
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Пушка_Кутепова
Когда игрок здоров и его нет даже в заявке , значит скоро куда то перейдет (Шапи, Азмун, Миранчук, Изидор)
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Лурц
Удачи Шапи! Надеюсь ещё покажет себя.
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Матвей Суицидин
превращение Шапи в весьма среднего игрока, наверное, главное разочарование последнего десятилетия. Даже несмотря на весьма скромный арсенал скиллов, в какой-то момент он был топом по меркам РПЛ, феерил в еврокубках. Куда все это делось? Неужели корона так повлияла? Уже и не верится в его возрождение, хотя в Израиле, судя по стате, играл неплохо.
+8
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quasififa
Таким переспективным казался...
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Serge Vendino
Ответ quasififa
Таким переспективным казался...
Скорее всего действительно переписанный. И это был пик его карьеры.
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arspurs9
К 40 годам самое то
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Леваяногакомбарова
Алло , Шапи , это Βλαντιμίρ
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ApXuMaHqPuT
Типичный дутый лимитчик - в юности считался восходящей звездой, а в итоге пшик💨
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Aibek Mak
Какое было начало карьеры в 18-19 лет забивал не последним командам Европы сумасшедшие голы, отдавал, обводил все было при нем. Но увы быстро зазвездился и к 23 годам уже никому и не нужен.
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Легенда шахтера
Ответ Матвей Суицидин
превращение Шапи в весьма среднего игрока, наверное, главное разочарование последнего десятилетия. Даже несмотря на весьма скромный арсенал скиллов, в какой-то момент он был топом по меркам РПЛ, феерил в еврокубках. Куда все это делось? Неужели корона так повлияла? Уже и не верится в его возрождение, хотя в Израиле, судя по стате, играл неплохо.
Вся четверка казалась Мега Бомбой , в итоге Игнатьев , шапи, уткин откровенно средние игроки даже в нашем чемпионате
+2
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Relliks153
Ответ Легенда шахтера
Вся четверка казалась Мега Бомбой , в итоге Игнатьев , шапи, уткин откровенно средние игроки даже в нашем чемпионате
А четвёртый кто?
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Игорь Пичугин
Арис Магомеда Шапи Сулейманова.
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Fair_Play
Ответ Relliks153
А четвёртый кто?
Сафонов, очевидно
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Михаил1970
Кокорин перевез свой Арис в Грецию и взял в аренду Сулейманова)
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Александр Зубков
Сулейманов когда начинал, поразил и техникой и мыслью, и ударом. Что с ним случилось, почему регресс такой, непонятно.
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