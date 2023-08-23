Широков о поражении «Спартака»: «Зенит» был наголову сильнее. Если бы не пенальти, счет мог быть и 3:0, и 4:0»

Теги Спартак Зенит Роман Широков премьер-лига Россия Клаудиньо Вендел Футбол

Роман Широков высказался о матче «Спартака» и «Зенита» (3:1).

– Разочарования от «Спартака» нет. «Зенит» порадовал, он был наголову сильнее. Если бы не пенальти, счет мог быть и 3:0, и 4:0. Всегда говорил о том, что без Вендела и с ним – это разные команды. Связка Вендел – Клаудиньо – Сантос на фланге просто разорвала соперника.

Не знаю, куда смотрел «Спартак», но когда одни и те же делают одно и то же, – и разрывают соперника, – это удивительно. Если это всегда проходит, «Спартак» должен задать вопросы себе. Из-под любого прессинга эти трое выходили на раз.

– Получается, о Малкоме того, что вы сказали о Венделе, не скажешь?

– Его отсутствие некритично. Для «Зенита» Вендел более значимая фигура, чем Малком. Он ведет игру команды, Малком же провел один великолепный сезон, и продать его на пике – великолепная сделка, отличная менеджерская работа клуба.

Уход Малкома – это потеря, но, во-первых, Мантуан выглядит неплохо, и во-вторых, ключевой игрок команды в моем понимании – это Вендел, – сказал экс-футболист «Спартака» и «Зенита».

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13 комментариев

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СынМилосердова
3 удара в створ за игру, но счёт мог быть 4-0, мнение профи, ничего не поделать
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Dmitriy6354
Хот где-то прав) Пенальти подшатнул Зенит, но третий закинули
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charly_54
Если бы да ка бы
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mahurat
Рановато так говорить. Нам еще с Уралом и ЦСКА играть. А потом Краснодар на горизонте.
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Андрей Петров
если бы Зенит ещё был бы в оптимальной форме счёт был бы 7:1)
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tolstiy
если-бы не пенальти, то счёт и остаться бы 2:0...
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Эндрю81
Вендел по игре, кстати, похож на Рому. Единственно, Широков никогда не делал рывков - не царское это дело. А так очень много сходного. Главное, отсутствие суеты в принятии решений, нестандартные ходы, виденье поля и малый процент брака.
Самое смешное, что ’’Спартак’’ не сумел воспользоваться сильными сторонами игрока, который создан буквально был для их игры.
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Петр Васильев
Рома, с чего 3:0, а тем боле 4:0? Не выглядели мы настолько сильнее.
После первого гола закрылись и отбивали мяч от своих ворот.
Если бы что-то с неграми Спартака не случилось, то могло быть всё хуже.
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Spartakus1984
Если бы не рикошет то и 1-гола зенита могло и не быть.Странные рассуждения у Широкова.Да зенит был в данном матче сильнее,Спартак сыграл в атаке хуже чем в защите,но на голову зенит сильнее не был, Спартак не смотря на гол во втором тайме от зенита, придавил зенит.
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Геннадий Тимченко
Ответ Dmitriy6354
Хот где-то прав) Пенальти подшатнул Зенит, но третий закинули
хорошо хоть на этот раз Широков сдержался: не выскочил на поле и не избил судью, назначившего пенальти ~ молодец, браво👏👏👏
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тралмейстер
Ответ СынМилосердова
3 удара в створ за игру, но счёт мог быть 4-0, мнение профи, ничего не поделать
Удар в перекладину не считается ударом в створ.
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Spartakus1984
Ответ Андрей Петров
если бы Зенит ещё был бы в оптимальной форме счёт был бы 7:1)
Если бы Спартак был в оптимальной форме?)))))ыыыы
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