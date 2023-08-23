Широков о поражении «Спартака»: «Зенит» был наголову сильнее. Если бы не пенальти, счет мог быть и 3:0, и 4:0»

Роман Широков высказался о матче «Спартака» и «Зенита» (3:1).

– Разочарования от «Спартака» нет. «Зенит» порадовал, он был наголову сильнее. Если бы не пенальти, счет мог быть и 3:0, и 4:0. Всегда говорил о том, что без Вендела и с ним – это разные команды. Связка Вендел – Клаудиньо – Сантос на фланге просто разорвала соперника.

Не знаю, куда смотрел «Спартак», но когда одни и те же делают одно и то же, – и разрывают соперника, – это удивительно. Если это всегда проходит, «Спартак» должен задать вопросы себе. Из-под любого прессинга эти трое выходили на раз.

– Получается, о Малкоме того, что вы сказали о Венделе, не скажешь?

– Его отсутствие некритично. Для «Зенита» Вендел более значимая фигура, чем Малком. Он ведет игру команды, Малком же провел один великолепный сезон, и продать его на пике – великолепная сделка, отличная менеджерская работа клуба.

Уход Малкома – это потеря, но, во-первых, Мантуан выглядит неплохо, и во-вторых, ключевой игрок команды в моем понимании – это Вендел, – сказал экс-футболист «Спартака» и «Зенита».

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