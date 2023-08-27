«Кадис» отклонил второе предложение ЦСКА о трансфере форварда Осмайича. Агент игрока считает, что армейцы готовы заплатить 5 млн евро

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Ла Лига возможные трансферы Кадис агенты Милутин Осмайич Футбол

«Кадис» отклонил второе предложение ЦСКА о трансфере форварда Милутина Осмайича.

«Кадис» отклонил второе, улучшенное предложение ЦСКА по Осмайичу. Есть ли вероятность, что нападающий окажется в России? Время еще есть, ждем решения испанского клуба», – сказал агент 24-летнего футболиста Игорь Глушевич.

«Думаю, ЦСКА готов заплатить 5 миллионов, трансфер возможен», – заявил Глушевич «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что «Кадис» хочет за Осмайича 5 млн евро.

В этом сезоне черногорский форвард сыграл за «Кадис» 4 минуты в Ла Лиге, выйдя на замену в конце матча с «Барселоной» (0:2).

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2 комментария

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Алексей Ильин
Собираем гамно ?
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"ЦСКА"!!!
Кто это?????
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