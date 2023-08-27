Данил Глебов: «У «Ростова» импотенция начинается, как доходим до центра поля. Чтобы выигрывать, нужно бить по воротам»

Теги Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Данил Глебов Футбол

Капитан «Ростова» Данил Глебов считает, что у команды импотенция в атаке.

В субботу ростовчане на выезде проиграли «Пари НН» (0:1) в рамках 6-го тура Мир РПЛ. За 6 матчей чемпионата команда Валерия Карпина забила 7 голов.

«За два выезда в Самару и Сочи девять мячей получили в свои ворота – так в обороне играть нельзя. По сегодняшней игре в обороне: довольно цельно и добротно сыграли, но переходим в центр поля, и тяжело: не можем создать эпизоды, не можем доставить мяч в штрафную для нападающего. В этом проблема.

Что касается выхода из-под прессинга, то это отлажено уже. Многие команды нас не прессингуют просто. Мы спокойно переходим в середину поля, а когда переходим в середину, начинаются уже сложности по доставке мяча до нападающих.

Понятное дело, Карпин был недоволен тем, что проиграли. Но он отметил, что сыграли намного лучше, чем в Самаре и в Сочи. Команда владела преимуществом в вопросе владения мячом, но ноль ударов в створ… Чтобы выигрывать, нужно бить по воротам.

Чемпионат только начался – бросать весла будет неправильно. Все прекрасно понимают, что нужно продолжать работать, надо добавить в стабильности. Начать нужно с обороны. Если мы не будем пропускать, то это будет как минимум улучшение результата.

И, естественно, нам нужно добавлять во взаимодействии впереди, потому что, как я сказал, доходим до центра поля – и дальше у нас импотенция начинается», – заявил Глебов.

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8 комментариев

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a.n.melnikov11111985@icloud.com
Получайте удовольствие от игры!
Тогда встанет.
Все проблемы в голове!!!)))
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Роберт Дауни-средний
дружище, с кем не бывает...
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Ivan Petrov
Ответ Кирилл.С-Пб
Это у эстонца на вас уже не стоит...
Причём здесь твой корешок Игорёк Новиков?
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Jovana Jovičić
Может потому что два импотЭнта (Глебов и Карпин) хотят в Спартак и им уже все равно на Ростов?
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градус ненависти
Тренер слабый
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Александр Зубков
Комличенко упал.
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