Комличенко о том, что «Ростов» опять не забил: «Лично ко мне претензия. Тяжелая ситуация, мы виноваты, нужно это исправлять»

Николай Комличенко заявил, что несет ответственность за отсутствие голов у «Ростова».

В субботу клуб уступил «Пари НН» (0:1) на выезде в 6‑м туре Мир .

В 4 последних гостевых играх в рамках чемпионата и Фонбет Кубка России клуб потерпел 4 поражения с общей разницей 1:11.

– Что происходит с « »?

– Ничего, нужно пересилить это, сами пока не понимаем, тяжело. Прошу болельщиков отнестись с пониманием. Нас самих не устраивают результаты, все понимаем, тяжелая ситуация. Мы виноваты. Нужно это исправлять. Стараемся, сегодня старались, но немного не повезло. Были моменты, пенальти был ненужным. Контролировали игру, « » ничем не удивил. Будем стараться в следующих играх радовать болельщиков и исправлять ситуацию.

– Вы больше часа не выходили из раздевалки. Был разнос?

– Нет, восстанавливались. Никакого разноса не было. Что разносить? Все все понимают.

– Сейчас снова не получилось сделать работу над ошибками?

– Какую‑то сделали, это больше касается обороны, из позитивного – сегодня в защите поувереннее сыграли, но где‑то недоглядели, бывает.

– То, что нет голов, лично к тебе претензия?

– Да, лично ко мне. Все понятно – нападающий не забивает, претензии только к нему.

– Что нужно улучшить для исправления ситуации?

– Все нужно улучшить, все, как всегда, – сказал нападающий ростовчан.

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