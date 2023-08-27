Комличенко о том, что «Ростов» опять не забил: «Лично ко мне претензия. Тяжелая ситуация, мы виноваты, нужно это исправлять»
Николай Комличенко заявил, что несет ответственность за отсутствие голов у «Ростова».
В субботу клуб уступил «Пари НН» (0:1) на выезде в 6‑м туре Мир РПЛ.
В 4 последних гостевых играх в рамках чемпионата и Фонбет Кубка России клуб потерпел 4 поражения с общей разницей 1:11.
– Что происходит с «Ростовом»?
– Ничего, нужно пересилить это, сами пока не понимаем, тяжело. Прошу болельщиков отнестись с пониманием. Нас самих не устраивают результаты, все понимаем, тяжелая ситуация. Мы виноваты. Нужно это исправлять. Стараемся, сегодня старались, но немного не повезло. Были моменты, пенальти был ненужным. Контролировали игру, «Пари НН» ничем не удивил. Будем стараться в следующих играх радовать болельщиков и исправлять ситуацию.
– Вы больше часа не выходили из раздевалки. Был разнос?
– Нет, восстанавливались. Никакого разноса не было. Что разносить? Все все понимают.
– Сейчас снова не получилось сделать работу над ошибками?
– Какую‑то сделали, это больше касается обороны, из позитивного – сегодня в защите поувереннее сыграли, но где‑то недоглядели, бывает.
– То, что нет голов, лично к тебе претензия?
– Да, лично ко мне. Все понятно – нападающий не забивает, претензии только к нему.
– Что нужно улучшить для исправления ситуации?
– Все нужно улучшить, все, как всегда, – сказал нападающий ростовчан.
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