Клопп после 1:1 с «Челси»: «Собослаи – зверь, сыграл на трех позициях, Мак Аллистер очень хорош, отличные парни, топ-игроки. Не вполне доволен игрой, но мы сделали шаг в верном направлении»

Юрген Клопп подвел итоги матча с «Челси».

В 1-м туре « » и « » сыграли вничью (1:1).

«Начало было очень хорошим – как в нападении, так и в обороне. Мы забили отличный первый гол, потом фантастический второй гол – но, к сожалению, из офсайда.

Если говорить о том, полностью ли я доволен игрой, то нет. Но я увидел достаточно, чтобы понять, что мы сделали шаг вперед в верном направлении.

У нас были моменты, это была суперинтенсивный матч, временами безумный. Мы должны были больше контролировать ход игры, но не смогли, и теперь мы продолжим работать».

О новичках «Ливерпуля»

«Мак Аллистер, конечно, очень хороший футболист, и вы убедились в этом во время нашего гола. Новые игроки дали нам огромные возможности в атаке. Доминик [ ] – зверь, он сыграл сегодня на трех позициях. Отличные парни, топ-игроки».

О радости от начала сезона

«Безусловно. Вот почему мы это делаем. Я действительно счастлив – предсезонка прошла хорошо, я этим очень доволен. Мы по-прежнему здесь, и мы хотим сделать все как следует – вот наша цель», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

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