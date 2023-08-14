Клопп после 1:1 с «Челси»: «Собослаи – зверь, сыграл на трех позициях, Мак Аллистер очень хорош, отличные парни, топ-игроки. Не вполне доволен игрой, но мы сделали шаг в верном направлении»

Теги Челси Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Алексис Мак Аллистер Доминик Собослаи Футбол

Юрген Клопп подвел итоги матча с «Челси».

В 1-м туре АПЛ «Ливерпуль» и «Челси» сыграли вничью (1:1).

«Начало было очень хорошим – как в нападении, так и в обороне. Мы забили отличный первый гол, потом фантастический второй гол – но, к сожалению, из офсайда.

Если говорить о том, полностью ли я доволен игрой, то нет. Но я увидел достаточно, чтобы понять, что мы сделали шаг вперед в верном направлении.

У нас были моменты, это была суперинтенсивный матч, временами безумный. Мы должны были больше контролировать ход игры, но не смогли, и теперь мы продолжим работать».

О новичках «Ливерпуля»

«Мак Аллистер, конечно, очень хороший футболист, и вы убедились в этом во время нашего гола. Новые игроки дали нам огромные возможности в атаке. Доминик [Собослаи] – зверь, он сыграл сегодня на трех позициях. Отличные парни, топ-игроки».

О радости от начала сезона

«Безусловно. Вот почему мы это делаем. Я действительно счастлив – предсезонка прошла хорошо, я этим очень доволен. Мы по-прежнему здесь, и мы хотим сделать все как следует – вот наша цель», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

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3 комментария

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dr. cage
Клопп: "Собослаи - зверь, МакАлиситера очень хорош.. А больше у меня нормальных полузащитников нет"
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+6
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Арман Мартиросян
К новичкам вопросов нет, они не опорники, чтобы выжигать центр, да и схема не слишком удобная для них, очень много атакующих игроков на поле, но со своими задачами нормально справились. Думаю дальше будет лучше, с нормальным опорником и схемой.
+3
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