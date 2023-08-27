Абаскаль о том, что «Ахмат» снова тянул время: «Зачем что-то об этом говорить, если ничего не меняется? «Спартак» заслуживал победы»

Теги Спартак премьер-лига Россия Ахмат Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль считает, что «Спартак» должен был обыгрывать «Ахмат» (0:0).

– После апрельской игры с «Ахматом» вы много внимания уделили поведению игроков соперника, затяжкам времени и бездействию судьи. Сегодня была похожая история, но вы не говорите об этом.

– Мы заслуживали победы сегодня, многое поправили во втором тайме.

Игроки «Ахмата» много лежали на поле? А зачем что-то об этом говорить, если ничего не меняется? Я не хочу тратить энергию на тех, кто не меняется.

Но раз вы этот вопрос задаете, значит, это все видели, – заявил главный тренер «Спартака».

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30 комментариев

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dmitry_p
Don’t stop sweenoyob
+31
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Гамарджоба Генацвале
Че с ним произошло? Зарема покусала? Нормальный же был.
+26
-2
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Дурачок
Шелия заслуживал желтую карточку за затяжку времени не на 88-й минуте, а на 86-й! Это кардинально поменяло бы ход игры! Судьи опять засуживают самобытный московский коллектив!
+14
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+13
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Кирилл.С-Пб
Всё, у рыжего засвистела фляга🤣🤣🤣
+8
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Блуждающий странник
Ответ Дурачок
Шелия заслуживал желтую карточку за затяжку времени не на 88-й минуте, а на 86-й! Это кардинально поменяло бы ход игры! Судьи опять засуживают самобытный московский коллектив!
Судья добавил 6 минут вместо 8. Это сломало игру. Мы должны были побеждать
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Блуждающий странник
Помешали отсутствие желтых и затяжка времени. Записали. Ждем новых причин в следующем туре
+5
-1
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Overkiller
Ответ rarog
Психологически 3 очка
Где глянуть психологическую таблицу РПЛ? Кто лидер в ментальном списке бомбардиров? Какой воображаемый приз экзистенциальному победителю вручат?
+6
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Ничего Смешного
Абаскаль конкретный неадекват.
Это ненормально такое нести и сваливать на всех кого можно, когда игры нет от слова совсем. Игроки вообще не обостряют. Умяров вообще забыл что такое точный пас.
Это бред на уровне Мостового уже.
+4
-1
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Древний спартач
Честно , но Ахмат больше заслужил победы , потому что у них голевых моментов было больше и "глаза горели" , чего я не увидел на лицах спартачей . Вспомнить хотя бы 2 "мертвых" момента в конце игры у наших ворот , где Селихов потащил и не получился удар у негра . Да и вопрос к Абаскалю - зачем снимать с игры Соболя и не выпуская хотя бы того же Бальде ? В конце игры при навале голова Соболя или Бальде не помешала бы . А так остались , вообще , без нападающих . По-моему , рыжий всё-таки поплыл .
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blаncо
А ведь долго притворялся адекватом. Но спартаковский дух таки взял своё.
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Назим Абдулганиев
Тренер просто поплыл. Признай что не понимаешь и что делать дальше. Сколько можно людей мучать?
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Роман Ахмедов
не заслуживал.Особенно в 1 тайме.Игроки играть не хотят.
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Игорь Новиков
Ответ Гамарджоба Генацвале
Че с ним произошло? Зарема покусала? Нормальный же был.
Не все могут сохранять адекватность в состоянии стресса. Кажется, он плывет.
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Михо
Ответ Гамарджоба Генацвале
Че с ним произошло? Зарема покусала? Нормальный же был.
Другой способ
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fil_spb
Ответ fil_spb
Я не понимаю зачем он так бессовестно ноет? Ахмат сегодня играл на победу, ни о каком затягивании времени речи нет. О чем говорить, если на 94-й минуте Ахмат убежал в контратаку, в завершающей стадии которой внутри штрафной Спартака оказалось сразу 6 (!) игроков Ахмата. А потом Ахмат получил опасную атаку в ответ. Делают так команды, которые тянут время в ожидании финального свистка? "«Спартак» заслуживал победы" А вот это вообще без комментариев.
Удивительная и стремительная конечно деградация медийного образа Абаскаля всего за одну неделю. Причем автор этой деградации целиком и полностью сам Абаскаль, своими действиями, своими заявлениями.

"Что ж такое? Были же люди, как люди. И вдруг все сразу стали ..." (с)
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OldRedWhite
Ответ dmitry_p
Don’t stop sweenoyob
Судя по Аватарке Вы по кошкам !
Или вообще всей живой природой не брезгуете ?
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Aleksandr Alferov
Ответ Aleksey Yashin
"Я не хочу тратить энергию на тех, кто не меняется" Абаскаль скоро уйдет? Потому что Спартак не меняется, всё тот же старый добрый Спартак со своим циклом.
Сброд всякий покупают. Сомневаюсь, что тот же Бабич усилит Спартак. Ну а Джикия слабый защитник, это уже давно известно. Держится в Спартаке за счёт авторитета.
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Пикачу82
Для того чтобы заслуживать, надо забивать голы
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swinostyd
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Пора спортаку пить чай с судейками. Гыгыгыгыгыгыгыгыгы...
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ericssons
Ахмат в конце матча два раза бил с центра штрафной. Плюс попадание в штангу. Бериша много убегал и было постоянно опасно. Странное мнение Абаскаля. Наверное на эмоциях, пересмотрит, поймет что был не прав. И снова возьмётся придумывать эксперименты хехе) Накупили ему два состава одинаковых по классу игроков, теперь не знает что с ними делать. Те кто заслуживает играть теперь сидят под легами просто потому что за них заплатили миллиарды рублей(да, миллиарды это не преувеличение). А если посадить легов они будут недовольны, будет конфликт. В общем цикл спартака неминуемо набрал уверенный ход в том числе и из-за странной трансферной стратегии.
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Unnamed80
Ахмат в первом тайме издевался над Спартаком как хотел, а ушедший Тимофеев на фоне Умярова, Зобнина и Мартинса выглядел как Каземиро. С таким позорищем в виде "игры", не заслуживают даже ничьей, не говоря уже о победе.
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fil_spb
Я не понимаю зачем он так бессовестно ноет? Ахмат сегодня играл на победу, ни о каком затягивании времени речи нет. О чем говорить, если на 94-й минуте Ахмат убежал в контратаку, в завершающей стадии которой внутри штрафной Спартака оказалось сразу 6 (!) игроков Ахмата. А потом Ахмат получил опасную атаку в ответ. Делают так команды, которые тянут время в ожидании финального свистка?

"«Спартак» заслуживал победы"
А вот это вообще без комментариев.
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brodovan
Ну а как им не тянуть время? Играли всё-таки против чемпиона, на его же поле.
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Cst Cap
Осталось только подождать немножко.
"Гильермо Абаскаль. Где он теперь, с кем он сейчас?"
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Aleksey Yashin
"Я не хочу тратить энергию на тех, кто не меняется"
Абаскаль скоро уйдет? Потому что Спартак не меняется, всё тот же старый добрый Спартак со своим циклом.
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