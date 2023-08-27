Абаскаль о том, что «Ахмат» снова тянул время: «Зачем что-то об этом говорить, если ничего не меняется? «Спартак» заслуживал победы»
Гильермо Абаскаль считает, что «Спартак» должен был обыгрывать «Ахмат» (0:0).
– После апрельской игры с «Ахматом» вы много внимания уделили поведению игроков соперника, затяжкам времени и бездействию судьи. Сегодня была похожая история, но вы не говорите об этом.
– Мы заслуживали победы сегодня, многое поправили во втором тайме.
Игроки «Ахмата» много лежали на поле? А зачем что-то об этом говорить, если ничего не меняется? Я не хочу тратить энергию на тех, кто не меняется.
Но раз вы этот вопрос задаете, значит, это все видели, – заявил главный тренер «Спартака».
Абаскаль про «Ахмат»: «Вратарь гребаных 90 минут тянет время, а судья показывает ему желтую лишь после 90-й. После 90-й оставь карточки себе! Для строчки в газете делаешь это?»
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Это ненормально такое нести и сваливать на всех кого можно, когда игры нет от слова совсем. Игроки вообще не обостряют. Умяров вообще забыл что такое точный пас.
Это бред на уровне Мостового уже.
"Что ж такое? Были же люди, как люди. И вдруг все сразу стали ..." (с)
Или вообще всей живой природой не брезгуете ?
"«Спартак» заслуживал победы"
А вот это вообще без комментариев.
"Гильермо Абаскаль. Где он теперь, с кем он сейчас?"
Абаскаль скоро уйдет? Потому что Спартак не меняется, всё тот же старый добрый Спартак со своим циклом.