Абаскаль о том, что «Ахмат» снова тянул время: «Зачем что-то об этом говорить, если ничего не меняется? «Спартак» заслуживал победы»

Гильермо Абаскаль считает, что «Спартак» должен был обыгрывать «Ахмат» (0:0).

– После апрельской игры с «Ахматом» вы много внимания уделили поведению игроков соперника, затяжкам времени и бездействию судьи. Сегодня была похожая история, но вы не говорите об этом.

– Мы заслуживали победы сегодня, многое поправили во втором тайме.

Игроки «Ахмата» много лежали на поле? А зачем что-то об этом говорить, если ничего не меняется? Я не хочу тратить энергию на тех, кто не меняется.

Но раз вы этот вопрос задаете, значит, это все видели, – заявил главный тренер «Спартака».

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