Саутгейт о невызове Стерлинга в сборную Англии: «Рахим не готов, вот и все. Будь он в порядке, я бы вызвал его»
Гарет Саутгейт рассказал, почему не вызвал Рахима Стерлинга в сборную Англии.
Полузащитник «Челси» не попал в список из 25 футболистов, вызванных на матчи отборочного этапа Евро-2024 против Италии и Украины.
«Рахим Стерлинг неготов, вот и все. Я несомненно вызвал бы его, будь он в порядке», – передает слова главного тренера Англии журналист Фабрицио Романо.
Вингер пропустил матч с «Лестером» (3:1) из-за мышечной травмы.
В текущем сезоне АПЛ Стерлинг провел 19 матчей, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. Его подробную статистику можно найти здесь.
Рэшфорд, Кейн, Сака, Беллингем, Фоден – в заявке сборной Англии на матчи с Италией и Украиной в отборе Евро-2024
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