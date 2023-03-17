Саутгейт о невызове Стерлинга в сборную Англии: «Рахим не готов, вот и все. Будь он в порядке, я бы вызвал его»

Теги Челси Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия травмы Рахим Стерлинг Фабрицио Романо Футбол

Гарет Саутгейт рассказал, почему не вызвал Рахима Стерлинга в сборную Англии.

Полузащитник «Челси» не попал в список из 25 футболистов, вызванных на матчи отборочного этапа Евро-2024 против Италии и Украины.

«Рахим Стерлинг неготов, вот и все. Я несомненно вызвал бы его, будь он в порядке», – передает слова главного тренера Англии журналист Фабрицио Романо.

Вингер пропустил матч с «Лестером» (3:1) из-за мышечной травмы.

В текущем сезоне АПЛ Стерлинг провел 19 матчей, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. Его подробную статистику можно найти здесь.

Рэшфорд, Кейн, Сака, Беллингем, Фоден – в заявке сборной Англии на матчи с Италией и Украиной в отборе Евро-2024

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6 комментариев

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Syndycate
А почему неготовый Саутгейт до сих пор тренирует)
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Самозанятый
Как бы не маскировался Саутгейт, но гнилая расистская сущность всё-таки вылезла наружу.
+4
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Жаргал Шадапов
Ответ rigobersong
Зато португальский Соланке всегда готов:))🤣🤣🤣
Соланке?
+1
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The Best
Зато Маунта он вызвал,и Магуайера)
Томори тупо не замечает
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OldRedWhite
Ответ rigobersong
Зато португальский Соланке всегда готов:))🤣🤣🤣
Как юный пионер !
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rigobersong
Зато португальский Соланке всегда готов:))🤣🤣🤣
+2
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