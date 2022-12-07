Стерлинг может вернуться в сборную Англии в пятницу. Игра с Францией – в субботу

Вингер Рахим Стерлинг может попасть в заявку сборной Англии на матч с Францией на ЧМ-2022.

Футболист, представляющий , покинул расположение команды после ограбления его дома в Лондоне. Как передает The Telegraph, игрок раздумывает насчет возвращения на этой неделе, но на данный момент решение еще не принято.

Как утверждается, шансы на то, что футболист вечером 9 декабря уже будет на базе , растут. В стартовый состав на четвертьфинальную игру, назначенную на 10 декабря, он включен не будет.

На ЧМ-2022 Стерлинг провел две игры и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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