Алонсо не планирует уходить из «Барсы». Его новый контракт до 2024 года до сих пор не зарегистрирован

Маркос Алонсо не настроен покидать «Барселону».

Защитник доверяет клубу, с которым в январе продлил контракт до 2024 года, и не хочет думать о поисках новой команды.

При этом отмечается, что его новое соглашение до сих пор не зарегистрировано. Источники в «Барселоне» сообщили Mundo Deportivo, что клуб доволен игрой футболиста, при этом его перспективы в команде связаны главным образом не с финансовой ситуацией, а со спортивными приоритетами и мнением Хави. Отмечается, что устраивает главного тренера.

В клубе также уверены, что сам игрок не собирается искать новую команду. Кроме того, « » не получит денег за его трансфер, так как отступные в размере 50 млн евро не действуют.

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