Алонсо не планирует уходить из «Барсы». Его новый контракт до 2024 года до сих пор не зарегистрирован

Теги Барселона Ла Лига возможные трансферы Маркос Алонсо деньги Футбол

Маркос Алонсо не настроен покидать «Барселону».

Защитник доверяет клубу, с которым в январе продлил контракт до 2024 года, и не хочет думать о поисках новой команды.

При этом отмечается, что его новое соглашение до сих пор не зарегистрировано. Источники в «Барселоне» сообщили Mundo Deportivo, что клуб доволен игрой футболиста, при этом его перспективы в команде связаны главным образом не с финансовой ситуацией, а со спортивными приоритетами и мнением Хави. Отмечается, что Алонсо устраивает главного тренера.

В клубе также уверены, что сам игрок не собирается искать новую команду. Кроме того, «Барселона» не получит денег за его трансфер, так как отступные в размере 50 млн евро не действуют.

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9 комментариев

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blаncо
Это не я заперт с вами - это вы заперты со мной.
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JENNINGS
Нельзя уйти оттуда, где ты официально не зареган)
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blаncо
Ответ TAGAY
у вас в Реале TaM все хорошо?! почему на ветке Барсы первыми пришли болелы Реала, скучно вам болеть за Реал? странно что шюллер с должуном еще не тут)
Вы первый день на Спортсе?) зачем эти странные вопросы? Тем более, я никого не оскорблял.
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TAGAY
почему имея Альбу и Бальде подписали его?
зачем его продлили?
теперь его личка 6млн(10+ млн), там на обед с экономят, но иметь 3 ЛЗ за весь прошлый сезон, и 5 вингеров на этот сезон.. где то умно поступаю а где то тупо
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Великий Алонсо
Фернандо никогда не стал бы играть за симулянтов из каталонской деревни. Этот чувак позорит фамилию Алонсо.
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