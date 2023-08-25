Алонсо не планирует уходить из «Барсы». Его новый контракт до 2024 года до сих пор не зарегистрирован
Маркос Алонсо не настроен покидать «Барселону».
Защитник доверяет клубу, с которым в январе продлил контракт до 2024 года, и не хочет думать о поисках новой команды.
При этом отмечается, что его новое соглашение до сих пор не зарегистрировано. Источники в «Барселоне» сообщили Mundo Deportivo, что клуб доволен игрой футболиста, при этом его перспективы в команде связаны главным образом не с финансовой ситуацией, а со спортивными приоритетами и мнением Хави. Отмечается, что Алонсо устраивает главного тренера.
В клубе также уверены, что сам игрок не собирается искать новую команду. Кроме того, «Барселона» не получит денег за его трансфер, так как отступные в размере 50 млн евро не действуют.
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зачем его продлили?
теперь его личка 6млн(10+ млн), там на обед с экономят, но иметь 3 ЛЗ за весь прошлый сезон, и 5 вингеров на этот сезон.. где то умно поступаю а где то тупо