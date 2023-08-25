Тен Хаг о проблемах в полузащите «МЮ» из-за схемы и плохой форме Каземиро: «Эта оценка неверна. Дело в обороне и атаке»
Эрик тен Хаг отрицает, что у «МЮ» есть проблемы в полузащите в этом сезоне.
Ранее бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер заявил: «У «МЮ» большие проблемы в полузащите. «Вулвс» и «Тоттенхэм» проходили прямо через ее центр. Каземиро очень плохо начал сезон».
– Создает ли схема проблемы «Ман Юнайтед» в полузащите?
– Анализ всегда должен быть беспристрастным и точным. Эта оценка неверна.
Дело было в обороне и атаке – вот почему мы выглядели так уязвимо. Это не имеет никакого отношения к полузащите. Мы говорили об этом сразу после игры.
Если вы посмотрите на показатели Каземиро, вы увидите, что он полностью готов. У меня нет никаких сомнений в том, что эта полузащита может работать, – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
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Ну, понятно. Нет полузащиты - нет проблем. Может это имел в виду Эрик.
Сейчас в топе "За два тура судить это глупость".
Ну вот и посмотрим, если и против Ноттингема не возьмут очки, то следующий Арсенал.
Мне в ответ написали : ты погоди, он только начал работать, поэтому так)
Ты был прав, чел, написавший это) Где то с середины прошлого сезона Тен Хаг лютую дичь стал втирать