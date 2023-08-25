Тен Хаг о проблемах в полузащите «МЮ» из-за схемы и плохой форме Каземиро: «Эта оценка неверна. Дело в обороне и атаке»

Эрик тен Хаг отрицает, что у «МЮ» есть проблемы в полузащите в этом сезоне.

Ранее бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер заявил: «У «МЮ» большие проблемы в полузащите. «Вулвс» и «Тоттенхэм» проходили прямо через ее центр. Каземиро очень плохо начал сезон».

– Создает ли схема проблемы « » в полузащите?

– Анализ всегда должен быть беспристрастным и точным. Эта оценка неверна.

Дело было в обороне и атаке – вот почему мы выглядели так уязвимо. Это не имеет никакого отношения к полузащите. Мы говорили об этом сразу после игры.

Если вы посмотрите на показатели , вы увидите, что он полностью готов. У меня нет никаких сомнений в том, что эта полузащита может работать, – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

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