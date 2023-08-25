Тен Хаг о проблемах в полузащите «МЮ» из-за схемы и плохой форме Каземиро: «Эта оценка неверна. Дело в обороне и атаке»

Теги Манчестер Юнайтед Джейми Каррагер премьер-лига Англия Каземиро Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг отрицает, что у «МЮ» есть проблемы в полузащите в этом сезоне.

Ранее бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер заявил: «У «МЮ» большие проблемы в полузащите. «Вулвс» и «Тоттенхэм» проходили прямо через ее центр. Каземиро очень плохо начал сезон».

– Создает ли схема проблемы «Ман Юнайтед» в полузащите?

– Анализ всегда должен быть беспристрастным и точным. Эта оценка неверна.

Дело было в обороне и атаке – вот почему мы выглядели так уязвимо. Это не имеет никакого отношения к полузащите. Мы говорили об этом сразу после игры.

Если вы посмотрите на показатели Каземиро, вы увидите, что он полностью готов. У меня нет никаких сомнений в том, что эта полузащита может работать, – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
#SharkTeam
А чо еще есть? Получается у манЮ проблемы во всем?
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
uasuma
слушай, шарлатанище лысое, как мы на спортсе экспертно решим, так и будет, свои отговорки для доходяг оставь
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Черкашин
Ответ #SharkTeam
А чо еще есть? Получается у манЮ проблемы во всем?
Тен Хаг: Но я то в белом пальто.:))))))))
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mykytka
В матче с Волками полузащиты будто просто не было.
Ну, понятно. Нет полузащиты - нет проблем. Может это имел в виду Эрик.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Direct free kick
Ответ Максим Черкашин
Тен Хаг: Но я то в белом пальто.:))))))))
Все Дартаньяны, один 7хаг гондурас. В этом случае именно так
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TravenS
Ответ Kurama Altai
без криша в мю треш😁
А с ним двойной треш 🙂
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex1104
Что уже "физрук"?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ложный Латераль
Весь прошлый сезон в топах были комменты типа: для первого сезона отлично, нужны трансферы и предсезонка.

Сейчас в топе "За два тура судить это глупость".

Ну вот и посмотрим, если и против Ноттингема не возьмут очки, то следующий Арсенал.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Хызыр
Каземиро разжирел по конспектам Азара. Если не наберет форму в ближайшее время, то на банку придётся сажать
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
red hikkikomori
Как-то в Начале прошлого сезона я писал что мне предматчевые и послематчевые интервью Тен Хага нравятся - все по делу говорит.
Мне в ответ написали : ты погоди, он только начал работать, поэтому так)

Ты был прав, чел, написавший это) Где то с середины прошлого сезона Тен Хаг лютую дичь стал втирать
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
jexOn
В обоих матчах центр полузащиты был проходным двором. Фреда отдали, Каземиро не в форме, Маунт травмирован, Эриксена на 20 минут хватает. Но Мактомини он конечно не выпустит завтра. А опять что нибудь придумает в виде Бруно в опорной зоне и Санчо в роли десятки.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Манковский
В обороне и атаке проблемы, а центр просто шикарен с носатым пенсом. Слава богу в лазарете уже. Пусть сидит там подольше.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bego Yusupov
Ответ TravenS
А с ним двойной треш 🙂
во во
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bego Yusupov
Ответ Kurama Altai
без криша в мю треш😁
прочитай чё тебе ответили
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий